綠提總預算案與軍購 柯文哲：這個要處理

民眾黨前主席柯文哲昨拜會立院民進黨團，總召柯建銘表示，期盼柯文哲幫忙總預算案與軍購。（記者田裕華攝）

民眾黨前主席柯文哲與立委陳昭姿昨拜會立法院民進黨團，就「人工生殖法」代理孕母議題尋求支持。民進黨團總召柯建銘表示，該案將循行政院版立場，並期盼柯文哲幫忙總預算案與軍購。柯文哲則笑回，「該處理還是要處理，看怎麼處理」，雙方互動引發「綠白合」聯想。

行政院版「人工生殖法修正草案」目前將代孕制度脫鉤處理，而陳昭姿長期推動代孕合法化。柯文哲昨天中午先單獨與柯建銘進行約十五分鐘的閉門會談，會後說明是為陳昭姿的法案來拜託。

柯建銘強調，比較重要是，民進黨團要拜託總預算和軍購的問題。柯文哲隨即表態，「這個要處理」，他目前沒有任何公職，但該處理還是要處理，看怎麼處理。柯建銘聞言後笑稱，「你講這句話，我有信心！」

隨後，柯文哲偕同陳昭姿拜會民進黨團。柯文哲談到，希望沒有爭議的部分先處理，立法院只要有柯建銘都可以解決。陳昭姿說明，台灣出生率已成為嚴重的國安危機，許多因疾病或生理因素無法孕育後代的人，希望能將代孕入法，願針對各界疑慮進行修正與討論。

面對民眾黨請託，柯建銘說，民進黨團將按行政院版草案走，若沒有結論，就尊重立法院；他話鋒一轉，強調期待談的是軍購和總預算案，希望柯文哲能夠幫忙。柯文哲則說，「你們坐下來喬就好」、「你老大啊」。柯建銘接話表示，這代表軍購和總預算案在柯文哲眼中，立法院是可以坐下來談的。

陳培瑜：期待下週能看到民眾黨態度

民進黨團書記長陳培瑜不諱言，總預算案在程序委員會被擋，若無法進入實質審查，「坐下來喬也沒用」，民眾黨在程委會擁有關鍵席次，期待下週二（六日）能看到民眾黨展現態度。

民進黨團幹事長鍾佳濱說，比較朝野各黨團「人工生殖法」版本，國民黨團最嚴格、民眾黨團最開放，民進黨走中道立場，建議民眾黨可與民進黨走近一點，案子可能較容易通過，盼未來有更多合作。

針對媒體關切合作的可能性，柯建銘語帶玄機回應，「你現在沒有看出來嗎？」至於是否一笑泯恩仇？柯文哲直言，「本來就沒有仇啊」。

