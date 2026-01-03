黨產條例昨未審議 吳思瑤籲民眾黨勿為虎作倀

民進黨發言人吳崢2日召開「正事不做搞自肥 400億準備搬國民黨庫」記者會。（記者羅沛德攝）

國民黨立委游顥提案修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，被視為替救國團和婦聯會解套，國民黨團表示昨天院會暫不處理。民進黨質疑，今年度中央政府總預算尚未審查，國民黨執意修法自肥，將不義黨產重新放回黨庫，呼籲民眾黨勿為虎作倀配合修法。

去年十二月三十一日朝野協商黨產條例修正草案時無共識，全案送院會處理。

民進黨團指出，藍營試圖透過修法為救國團及婦聯會解套，恐讓逾新台幣四百億元資產免於追討，如「山大王」強佔國家土地，把侵吞人民的資產當成自肥的「跨年賀禮」。外界預估昨天院會將處理，但國民黨團書記長羅智強表示不處理。至於未處理是否與民眾黨不支持有關？黨團首席副書記長林沛祥表示，還未與民眾黨開始談，也不便對假設性問題預設立場。

民進黨發言人吳崢昨召開記者會表示，不義黨產歷經多年調查與司法程序確認，民進黨政府依法追回過去黨國不分時期，透過行政命令不當移轉的國家資產，相關認定均有完整事證。救國團亦已被明確認定為政黨附隨組織，不當取得財產中包含六十一筆國有土地，遍及金山、日月潭、阿里山等地。然而，國民黨立委卻企圖透過修法排除適用，讓救國團脫離不當黨產規範，形同以立法手段侵佔國家資產。

民進黨政策會執行長吳思瑤受訪表示，民進黨團原本非常悲觀，認為以國民黨本會期的諸多慣例，會強行通過「黨產條例」修法，據聞是因為藍白之間尚須整合意見，她呼籲民眾黨不要支持，勿為虎作倀。

