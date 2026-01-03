藍營推黨產及眷改條例 經民連：勿暴力輾壓通過

經民連昨天舉行記者會，籲國民黨團將黨產條例等爭議法案退回委員會實質討論。（記者廖振輝攝）

立法院國民黨團多項修法引發爭議。經濟民主連合昨召開記者會疾呼，國會切勿暴力輾壓通過不義的「黨產條例」，以及讓國庫暴增超過千億支出的「眷改條例」；且應遵循憲判所要求，落實「正當立法程序」與「公開透明與討論原則」，將爭議法案退回委員會實質討論，並先召開公聽會。

經民連智庫研究員涂景亮指出，憲法法庭一一四年憲判字第一號判決已揭示，立院制定法律時必須踐行正當程序。「不議而決」不該成為立法院的常態，新的一年國會應遵守憲法第六十三條「先議後決」，而「黨產條例」及「眷改條例」應重新交付委員會審查實質討論，並先召開公聽會，別讓權力沖昏頭。

應依憲判落實正當立法程序

關於「黨產條例」，經民連智庫研究員黃承瀚說明，國民黨團修正第四條及第三十四條，將「曾隸屬於國家」者排除於附隨組織外，並溯及既往至二〇一六年生效。此舉形同是為救國團量身打造的解套條款，試圖將威權時期不當取得的財產就地合法化。

黃承瀚提醒，該修法嚴重挑戰釋字第七九三號所確立「回復政黨公平競爭」與「匡正自由民主憲政秩序」的憲法價值。救國團就是中國國民黨的附隨組織，歷史事實斑斑可考，國民黨的免責理由在法理上完全站不住腳，更證明了當時「黨即是國」的憲政扭曲和威權體制，正是轉型正義的核心處理對象。

批眷改條例是政策買票

「眷改條例」方面，經民連智庫研究員林芯羽說明，國民黨立委許宇甄、羅智強的草案條文，將一九八一年至一九九六年間興建的眷村納入改建範圍，馬文君更獅子大開口，政府要對所有眷村負永久都更義務，「這不是政策買票，什麼是政策買票？」

林芯羽並援引釋字第四八五號說明，國家資源分配應考量財政現況並注意與一般國民間的平等關係，根據內政部二〇二四年統計，全台危老建築突破五百萬戶，修法卻針對特定群體大幅擴張補助；且依據「財政紀律法」第五條，立委提案若大幅增加歲出，應指明彌補資金來源。她呼籲，審議前應先舉行聽證會，評估改建戶數及所需資金來源。

