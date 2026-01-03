阻藍修黨產條例 50民團疾呼：守護全民資產

好民舉例國民黨台中市黨部被認定不當黨產判應歸還台中市府。（記者蘇孟娟攝）

國民黨立委游顥推動「黨產條例」修法，修改附隨組織定義，企圖替救國團、婦聯會等不當黨產解套，昨雖未在立院表決，北中南近五十個民間團體共同連署聲明，要求「守護全民資產，要求還產於民，拒絕黨產條例「修惡」，要求相關四百億億黨產還產於民。

台中好民文化行動協會考量游顥提案修改黨產條例，企圖以國會多數在院會表決，護航救國團、婦聯會無需將不當黨產歸還全民，甚而可能讓不當黨產成為國民黨今年選舉的助力，昨邀集台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會、台灣二二八關懷總會、台灣轉型正義協會等近五十個團體連署發聲明，另有包括台大歷史系教授周婉窈、電視製作人陳南宏等超過二百五十名公民參與連署。

聲明指出，修改黨產條例，增訂「但曾隸屬國家者，不再此限」之排除條款，掩蓋救國團長期受國民黨實質控制、利用特權壟斷公共資源的事實，甚而規避正常審議程序，趕在去年十二月卅一日強行將草案「逕付二讀」，為救國團、婦聯會等已被司法機關認定的「國民黨附隨組織」全面解套。

聲明強調，提案對轉型正義粗暴阻撓，更公然濫用立法手段維護政黨的政治利益，讓原本應歸國庫的四百億元不當黨產，無法歸還全民、公共化使用，一旦國民黨此次修惡黨產條例通過，將逆轉「不當黨產」，所有「不當黨產還產於民」的法院訴訟、行政程序都將被終止。

連署提出三大訴求要求資產回歸公有，拒絕私相授受、反對毀滅性修法，捍衛法治穩定、堅持轉型正義，不容民主倒退。

