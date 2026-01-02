童子瑋戰基隆 爭取中間選民逆襲

記者盧賢秀／特稿

基隆市二〇二六市長選舉，藍綠人選已就定位，地方人士認為，基隆市雖藍大於綠且藍白合作，但謝國樑施政爭議不斷，政績處於末段班；而童子瑋勤走基層又親民，祖父童永擔任慶安宮主任委員卅年，人脈雄厚，若能開拓中間選民支持，有可能逆襲、裂解基隆藍色鐵板。

謝國樑執政三年來，包括舉辦超跑嘉年華、競選重要政見「公益青年就業電動機車」政策一改再改又跳票、花大錢請安心亞當城市代言人、楊寶楨擔任政策推廣大使，都引發爭議。他雖然挺過了罷免，但「幽靈連署」引爆前民政局長張淵翔非法利用戶政系統調閱個資事件，重傷公務員的公信力；新市政大樓改公辦都市更新，分回空間不足容納市府所有單位集中辦公，最近基隆河自來水污染事件，又被指責市府機制失靈。

綜觀謝國樑三年的施政，給人印象就是辦演唱會、放煙火和室內兒童樂園；重要建設都是公辦都更或是BOT招商，看不到長期建設與前瞻規劃。

童子瑋擔任議長保持行政中立，勤走基層，和社區、社團及宮廟博感情，親和力十足，累積基層能量。雖然不是政治世家出身，但在基隆出生、成長和生活，與地方有深厚的連結。童子瑋的祖父童永在基隆重要信仰中心慶安宮擔任主委卅年，長期關懷弱勢、醫療、教育及警消系統，累積相當多人脈與善緣，更是他的底氣。若能開拓中間選民支持，有機會成功逆襲。

