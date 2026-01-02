為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    朝野僵局如何解》民進黨團：推社會安全網等政策牌 拚突圍

    2026/01/02 05:30 記者陳政宇／台北報導
    對於賴總統願在合憲前提下赴立院國情報告，民進黨團幹事長鍾佳濱說，在野黨要求違憲的即問即答，這是設門檻而非開條件，「故意要絆倒你，讓你做不到」，無疑是不打算談，也是造成朝野僵局的主因。（資料照）

    立法院會期延長至本月底，朝野對峙難解。民進黨團評估，二〇二六選戰及中國因素影響國會運作，而黨產條例、選罷法及助理費除罪化等案，料將是藍營休會前推案重點；民進黨則研擬社會安全網、退休保障擴大等政策牌，力拚突圍。

    批藍白要賴國情報告即問即答 造成僵局

    盱衡國會攻防，民進黨團幹事長鍾佳濱受訪盤點，一月底前已逕付二讀、且交付協商逾一個月的爭議法案，包括因應立委顏寬恒案的助理費除罪化，替屏東縣議長周典論收購連署案解套的「選罷法」，以及攸關救國團及婦聯會資產的「黨產條例」。藍營自知社會觀感不佳，仍恐因選戰考量與地方樁腳而硬推。

    對於賴總統願在合憲前提下赴立院國情報告，鍾佳濱說，在野黨要求違憲的即問即答，這是設門檻而非開條件，「故意要絆倒你，讓你做不到」，無疑是不打算談，也是造成僵局的主因。

    民進黨政策會執行長吳思瑤強調，民進黨不放棄任何對話機會，但僵局背後可能有來自中國的無形力量介入。吳觀察，國民黨立委赴中返台後，隨即發動一系列具高度政治對立的議案，例如翁曉玲提出罷免總統修憲案，或透過公投否決憲法法庭判決。

    吳思瑤說，藍白有計畫地對賴總統發動政治鬥爭，尤其國民黨上半年將「鄭習會」列為重要目標，中央政府總預算案、國防預算及行政院版「財政收支劃分法」皆卡關，顯見持續採取癱瘓執政的策略。

    民進黨亦同步研擬政策主軸。吳思瑤說明，一是優化社會安全網，推動少子化對策與長照服務升級；二是對勞保、農保、國保等各職業別，建構公平合理的退休保障體系；三是均衡台灣各地建設；四是AI新時代建設，奠定國家未來經濟強盛的基底。

    民進黨團書記長陳培瑜則呼籲，在野黨別再把杯葛當政績，藍白若反對預算或法案，應基於事實和專業提出替代方案，不應一邊喊民生和平、一邊卡住相關政策與安全防線。

