賴總統：我不貪不取 彈劾目的何在？

總統賴清德昨發表新年談話後接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出總統彈劾案，總統質疑：「我不貪不取，沒有任何違法，這時對總統提出彈劾，目的何在？」（記者叢昌瑾攝）

指中國併吞壓力日日增強 藍白勿再不辦正事

總統賴清德昨發表新年談話後接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出總統彈劾案，總統質疑：「我不貪不取，沒有任何違法，這時對總統提出彈劾，目的何在？」他強調，面對國內外挑戰、中國併吞台灣的壓力日日增強，是不是應該辦些正事，審查中央政府總預算、國防特別預算，藍白「明知沒有三分之二多數還要提案，浪費時間！」

籲立院審查總預算、國防特別預算

被問到在野黨提出「總統彈劾案」，要求以被彈劾人身分前往立法院說明詢答，屆時是否出席？賴清德回應，社會應該很感慨，行政院去年八月就將今年度中央政府總預算送到立法院，三、四個月的時間，立法院都放著不審，這本就是立法院的憲政責任和憲政權力，結果總預算不審、國防特別預算也不審，淨排一些涉及違憲、違法的法案，又要推出對總統的彈劾，這絕對不是社會人民之福，人民自有公道。

賴清德表示，面對國內外挑戰，特別是中國併吞台灣的壓力日日增強，立法院應該要思考，人民託付每位立法委員的責任，「是不是應該開始辦一些正事」，審中央政府總預算、審國防特別預算。

賴清德指出，憲政設計對總統的咎責分為罷免、彈劾，罷免是追究政治責任、彈劾是追究法律責任，所以立法院通過後，是送交司法院憲法法庭裁判，「大家想一想，我去年上任到現在，我不貪不取，沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？特別是在不審查中央政府總預算、不審查國防特別預算的狀況之下，對總統提出彈劾對人民如何交代？」

賴清德強調，他個人的毀譽不重要，國家生存發展、人民生活照顧才重要，如果一定要對他提出彈劾，至少正事也一定要做，牽涉到國家生存發展的國防特別預算、人民生活照顧的中央政府總預算，也應該要排入審查。

「沒三分之二多數提彈劾 浪費時間」

賴清德也痛斥，根據憲政設計和「立法院職權行使法」規定，國民黨和民眾黨在立法院沒有達到三分之二，對總統的彈劾在立法院的程序根本沒辦法通過，為什麼要把立法院寶貴的時間浪費在這裡？「明知道沒有三分之二多數還要提案，浪費時間！」不把立法院寶貴時間拿來審查總預算、國防特別預算，卻把時間浪費在這裡，希望在野黨能夠清楚跟社會大眾說明。

