    首頁 > 政治

    「96年次」役齡男 出國需核准

    2026/01/02 05:30 記者林哲遠、方瑋立／台北報導
    民國96年次出生的男子，自昨日起即為役齡男子，在出國前30天內提出短期出境申請，取得役男核准通知單，才能順利出境。（內政部提供）

    民國九十六年次出生的男子，昨日起即為役齡男子，在出國前三十天內提出短期出境申請，取得役男核准通知單，才能順利出境。內政部提醒說，役男上網申請短期出境，如系統查核確認無管制情形，將核准出境並於核准日起一個月內多次出境，不需重複申請，每次出境最長不可超過四個月。一旦役男已列入梯次徵集對象（即將入營）或有前次出境逾期返國等受管制情形時，則須完成兵役義務後才能出國。

    可線上申請 出國最長4個月

    內政部說，役男如有短期出國的規劃，可於出境前三至三十天內完成線上申請，如無法順利申請時，請儘早向戶籍地鄉（鎮、市、區）公所尋求協助處理；另如有系統操作過程問題，歡迎撥打一九九六內政服務熱線洽詢。

    國防部開辦國軍官兵急難貸款

    此外，國防部昨也宣布自今年一月一日開辦「國軍官兵急難貸款」，協助官兵於急難來臨時渡過難關，避免因資金籌措困難而向地下錢莊借貸，肇生軍紀事件或落入詐騙集團陷阱，甚至鋌而走險遭吸收成為共諜，斲傷軍譽。

    國防部指出，國軍官兵只要符合相關條件並檢具證明文件，即可具保申請傷病、喪葬、災害、育嬰、產後護理及長期照顧貸款，單項最高新臺幣六十萬元，多重項目累計最高一二〇萬元。

