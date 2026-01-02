元旦新年談話 揭4大總目標 總統：台灣沒有時間等待、內耗

總統賴清德（前中）昨清晨出席元旦總統府升旗典禮，會中和行政院長卓榮泰（前左）、立法院長韓國瑜（前左三）握手致意。（記者劉信德攝）

總統賴清德昨以「韌性之島，希望之光」為題發表新年談話，提出台灣繼續大步向前的四個總目標：打造更安全堅韌的台灣、邁向智慧繁榮的台灣、建構更均衡發展的台灣、促成民主團結的台灣。總統強調，台灣沒有時間等待與內耗，即便要迎風頂浪，也要昂首闊步繼續向前，期盼朝野合作，團結開創新局。

面對中國擴張 國防預算須速通過

賴總統、副總統蕭美琴昨出席總統府前廣場元旦升旗後，賴在總統府大禮堂以「韌性之島，希望之光」為題發表新年談話並回應媒體提問，隨後前往敞廳發放新年紅包袋、向民眾致意。

總統表示，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣自我防衛的決心，我們已經宣布啟動反滲透十七項國安策略、國安十法加速修法、透過八年一﹒二五兆國防特別預算投資，全面提升戰力，壯大國防產業，強化國家安全與社會安定，今年將一一執行。

他再次呼籲，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。我們可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防就不會有國家，更不會有我們彼此爭辯的空間。這應該是要不分黨派的全民共識。期盼朝野攜手合作順利讓重要的國防預算趕緊通過。

期盼朝野合作開創新局 昂首向前

總統並說，過去一年，許多福國利民的法案，因為政治杯葛被嚴重延宕；更有許多有違憲之虞的法案被強行通過。他要感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，做出符合憲法和人民期待的決定，讓憲法法庭恢復運作，保障人民權益。

賴說，二〇二六年是台灣總統直接民選三十週年，對於台灣非常關鍵，台灣在經濟有舉世稱羨的亮眼成績，獲國際企業持續加碼投資；國際對台灣的支持也從未間斷，美國、日本、英國、歐盟等多國，紛紛展現對台灣及台海和平穩定的支持，近期美國宣布史上最大對台軍售案、美國國家戰略報告所提台灣的重要性，台灣已不只是「不可或缺」，更是國際社會中值得信賴、負責任的良善力量。

總統強調，國家必須大步向前走，絕不能走回頭路，民主給我們彼此爭辯、不同意彼此的權利，倘若沒有國家，這樣的自由和權利都不存在。身為總統，他會竭盡一切保護國家，捍衛人民得來不易的民主自由生活方式，我們不會因為政治僵局而裹足不前，而是懷抱希望、積極行動，即便迎風頂浪，也要昂首闊步，帶領國家繼續向前。

