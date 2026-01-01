為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍修黨產條例 》林峯正：救國團曾隸屬國家 更應是國家的

    2026/01/01 05:30 記者劉宛琳、陳鈺馥／台北報導
    立法院昨日就立委游顥等37人擬具「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文修正草案」進行朝野黨團協商，圖為不當黨產委員會主委林峯正。 （記者叢昌瑾攝）

    立法院昨日就立委游顥等37人擬具「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文修正草案」進行朝野黨團協商，圖為不當黨產委員會主委林峯正。 （記者叢昌瑾攝）

    立法院內政委員會昨協商替救國團解套的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，針對要在條文「附隨組織」定義中新增「但曾隸屬於國家者，不在此限」，黨產會主委林峯正反對修法，直言「隸屬於國家，不是更應該是國家的嗎？」協商後朝野無共識，全案將送院會處理。

    藍提案修法解套

    朝野協商無共識

    國民黨立委游顥等卅七人提出的草案，第四條除新增「曾隸屬於國家者，不在此限」外，也將原條文「附隨組織：指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務『或』業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務『或』業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構」中的「或」改為「及」；第卅四條並增訂回溯條款。

    游顥主張，救國團長期從事公益活動，不少民進黨立委過去也參加過；但民進黨團幹事長鍾佳濱認為，這無法抹滅救國團是黨國一體時期國民黨的附隨組織。由於協商沒有共識，會議主席羅智強宣佈送交院會處理。

    鍾佳濱說，將「或」改為「及」，以後要證明是附隨組織，就必須是人事、財務及業務三項都受政黨控制才算數，不只救國團，「婦聯會也跑掉啦！它三百多億的資產以後也不用歸還給國家」。

    「我反對這個修法提案！」林峯正表示，並強調該提案應回到委員會去讓更多人參與討論才是正辦，而不是逕付二讀，連討論的機會都沒有，道理不是表決出來的。

    林峯正說，修法條文指「它曾經隸屬於國家」，那請問它離開國家以後，財物沒有交回來、沒有清算啊？還是救國團繼續在用，「隸屬於國家，不是更應該是國家的嗎？這財物不是國家的嗎？」

    林峯正也說，七年前黨產會認定救國團是國民黨的附隨組織，行政法院在前年八月一日判黨產會贏；現在救國團上訴到最高行政法院，難道不能等最高行政法院給個判決嗎？在急什麼？

    黨產會昨也發聲明痛批，國民黨竟在法院審理案件過程中，強行修法助救國團脫離訴訟，連司法機關獨立審判的空間都欲以國會多數強行剝奪，究竟要置我國的法治文明於何地？

    黨產會並指出，國民黨中央遷移台灣初期的「黨改造時期」，於當時國民黨最高決策機關「中央改造委員會」籌劃、設計下，通過救國團的「籌組原則」。黨中央命國防部總政治部依此原則辦理，將救國團定性為「本黨領導青年運動之外圍組織」。救國團做為國民黨附隨組織之DNA，可說自發想伊始即已決定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播