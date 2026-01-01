為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    朝野協商無共識》民進黨團：眷改無限期都更 恐燒上千億

    2026/01/01 05:30 記者陳政宇／台北報導
    立法院外交及國防委員會昨朝野協商眷村改建條例。民進黨團批評，若國民黨偷渡馬文君所提版本，眷改將變成「無限期都更」，任何時期蓋的眷舍皆可由國家出資改建，國庫恐面臨上千億元損失。圖左起民進黨立委林月琴、鍾佳濱、張雅琳及范雲。（記者叢昌瑾攝）

    轟馬文君版本 將使國庫洞開

    立法院國防委員會國民黨籍召委馬文君，昨召集朝野黨團，協商由國民黨立委羅智強、許宇甄所提的「國軍老舊眷村改建條例修正草案」。民進黨團批評，若國民黨偷渡馬文君所提版本，眷改將變成「無限期都更」，任何時期蓋的眷舍皆可由國家出資改建，國庫恐面臨上千億元損失。昨協商後朝野無共識，全案送院會處理。

    「眷改條例」闖關在即，民進黨團幹事長鍾佳濱昨表示，現行條文的適用範圍，僅限於民國六十九年十二月三十一日之前興建的眷舍；換言之，民國七十年至八十五年條例實施前的新建眷舍，原不納入改建範圍。羅智強提案版本刪除「民國六十九年十二月三十日」的期限，意圖將民國八十五年前新建的眷舍全數納入；而馬文君版本更移除「條例實施前」限制，主張只要有改建必要的眷舍，國家皆應出資改建。

    鍾佳濱提醒，國民黨表面協商羅智強的版本、暗地可能偷渡馬文君版。該修法等同將眷改變成「無限期都更」，什麼時候蓋的眷舍都可以納入，一旦破例，國庫的損失恐怕不只是千億元。

    鍾佳濱並引用國防部數據指出，目前眷改基金累積短絀已高達一〇五五億元，現金雖有七二五億元，但仍須上繳國庫的欠款五二九億元。若為特定眷村破例，後續造成的各項支持，將如滾雪球般加重。

    鍾警告，若在今年一月二日院會中表決通過上述修法，將使國庫洞開、全民財政失血，堪稱國家的大災難，呼籲國民黨別想蒙混過關，在跨年期間趁全民歡慶之際，假借公益與解決人民問題，而將國庫開大門。

    圖
    圖
