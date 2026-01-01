三中案二審無罪 馬英九表欣慰

三中案二審昨宣判，前總統馬英九維持無罪。對此，馬英九辦公室表示，馬非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。（資料照）

仍判刑三年六個月 蔡正元稱絕不屈服

前總統馬英九等人在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，被控違反證交法特別背信等罪，造成國民黨七十二億多元損害，北院判馬英九無罪，檢方上訴，高院昨駁回上訴，馬英九維持無罪，前立委蔡正元仍判刑三年六個月。對此，馬英九辦公室表示，馬前總統非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。蔡正元則表示，會堅守崗位到最後一天，絕不會對民進黨有任何屈服、讓步，投降免談。

馬辦指出，此案經台北地院、台灣高院審判，均證明馬英九經得起檢驗，也符合國人對馬英九的認識與信任。

請繼續往下閱讀...

馬辦強調，此案由民進黨發動追打多年，結果證明馬英九的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。過程中馬一再要求合法，也實現國民黨退出媒體的承諾。最重要的是國民黨身為當事人，不認為利益受損。令人遺憾的是這麼清楚的事情，民進黨卻可以追殺超過十年，浪費司法資源，徒增社會內耗。

蔡正元則表示，說他侵佔阿波羅公司的錢，但這間公司只有一個股東，就是蔡正元，也就是說阿波羅完全是他自己出資，他自己的錢。他當年接手中影後，發現虧損七億多元，想辦法四處籌錢補洞，扛下這七億多元債務，當然是用自己的阿波羅公司來調度支出。

蔡正元說，馬英九執政期間，他兩度獲不起訴處分，但蔡英文執政後，當時的檢察總長邢泰釗開始「七弄八弄」，變成他有罪，當時的檢察官一直要他咬馬英九賤賣黨產，他不願意，且是他開價、馬同意，沒有賤賣的問題。

蔡正元表示，就因為他不肯咬馬，後來被判有罪。他強調，會堅守崗位到最後一天，絕不會對民進黨有任何屈服、讓步，投降免談。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法