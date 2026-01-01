三中案二審 馬英九仍無罪 蔡正元有罪須入獄

三中案二審昨宣判，前立委蔡正元維持判決三年六個月，不得上訴，確定要入獄。（資料照）

高檢署：犯罪事證明確 將研議提起上訴

前總統馬英九等人被控在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，造成國民黨七十二億多元損害，違反證券交易法特別背信等罪，一審台北地院判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清均無罪，高院昨駁回檢方上訴，維持三人無罪判決，可上訴；至於前立委蔡正元違反業務侵占等罪部份，二審仍判刑三年六月，不得上訴，確定要入獄。

高院：無法證明馬等三人有圖利故意

針對馬等三人仍獲判無罪，高檢署昨表示，此案相關事證明確，二審判決避重就輕或略而未論，令人遺憾，將研議提起上訴。

台北地檢署偵辦馬英九、張哲琛、汪海清等三人賤售中視、中影、中廣等案，造成中投七十二億九〇〇〇多萬元損害，依證交法中的特別背信、非常規交易，及刑法背信等罪起訴，一審判三人均無罪，檢方提起上訴。

另外三名被告包含蔡正元、蔡的妻子洪菱霙、岳父洪信行，其中，蔡正元涉掏空阿波羅高達二億八〇三二萬元，依業務侵占罪判三年六月，洪菱霙及洪信行則判無罪。

高院審理後認定，檢方就三中公司交易案所提事證，無法證明被告有圖利他人或損害公司的故意，檢察官上訴應予駁回，維持原判決無罪。

至於蔡正元等三人部分，高院判決，蔡正元涉犯業務侵占罪部份，仍維持判刑三年六月，犯罪所得原沒收二億八〇三二萬元，改沒收二億三九一九萬元，洪菱霙因蔡違法行為而取得的未扣案犯罪所得四千一百一十三萬元沒收；蔡正元與洪菱霙的犯罪所得加起來仍是二億八〇三二萬元。

蔡正元侵吞阿波羅公司款項 事證明確

高院判決指出，蔡正元擔任阿波羅公司董事長暨實質負責人，卻因個人需求，侵吞阿波羅公司帳戶內款項，事證明確；至於犯罪所得，一審誤認蔡正元保有全部犯罪所得，因此撤銷改判。蔡正元業務侵占、背信部分，均不得上訴，違反商業會計法部分判刑六月，得易科罰金，可上訴。

