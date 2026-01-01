藍修黨產條例 綠：400億自肥跨年禮

立法院國民黨團昨召集朝野黨團協商，討論國民黨立委游顥所提黨產條例修正草案。民進黨團指出，藍營試圖透過修法為救國團及婦聯會解套，恐讓逾新台幣四百億元資產免於追討。 （記者叢昌瑾攝）

批國民黨團為救國團16億、婦聯會387億資產解套 侵吞人民權益

立法院國民黨團昨召集朝野黨團協商，討論國民黨立委游顥所提「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」。民進黨團指出，藍營試圖透過修法為救國團及婦聯會解套，恐讓逾新台幣四百億元資產免於追討，如同「山大王」強佔國家土地，把侵吞人民的資產當成自肥的「跨年賀禮」。

請繼續往下閱讀...

舉歷史證據 駁救國團是公益組織

民進黨團昨召開記者會，黨團幹事長鍾佳濱警告，救國團的土地、建物及現金，總額為十六億三五〇七萬元，婦聯會則高達三八七億元，兩者合計四百億元，游顥提案最快在今年一月二日院會就能進行表決。

對於游顥稱救國團是公益組織，民進黨立委張雅琳反駁說，歷史資料已證明，蔣中正親筆定調救國團是「黨內重要青運機構」，應接受「黨的領導」。救國團還長期佔用國家土地、依賴政府經費挹注，國民黨如今卻想拿回這些不公不義的資產。這四百億元若歸公，可用於支持通勤族TPASS、改善少子化、年輕世代的婚育宅及育兒津貼等，甚至支應長者假牙與學生營養午餐。

轉型正義方面，民進黨立委林月琴指出，國民黨在威權時代是一個黨國不分的統治機器，透過特權累積龐大資產，這些不義之財本應回歸國庫用於社福。國民黨立委翁曉玲還提案，欲將三級機關人事同意權拿回立法院，意圖癱瘓不當黨產處理委員會，破壞轉型正義的成果，呼籲國民黨覺醒、將不義之財還給社會。

至於救國團佔據的土地資源，民進黨立委范雲回顧，救國團是模仿共產黨的共青團、掌控青年學生所成立的組織，關鍵是讓青年上山下海玩樂，據此強佔國家稀有的精華土地，從北部的金山，到中南部的日月潭、阿里山、墾丁青年活動中心，國民黨心態就是自肥一條龍的「山大王」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法