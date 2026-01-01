習近平新年賀詞 再提統一勢不可擋

中共去年底對台發動「正義使命」軍演，中國國家主席習近平昨晚發表二〇二六新年賀詞，涉台部分，他宣稱「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。圖為北京街頭大型螢幕播放習近平新年賀詞。（法新社）

中共去年底對台發動「正義使命」軍演，中國國家主席習近平昨晚發表二〇二六新年賀詞，涉台部分，他宣稱「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」，並談及中國設立「台灣光復節」。

陸委會：兩岸問題在於中共想消滅中華民國

中國官媒「央視」昨晚七點聯播習近平年終談話的影片。習首先表示，二〇二五年是「十四五」收官之年，五年來，克服重重困難挑戰，圓滿完成目標任務，在中國式現代化新征程上邁出了穩健步伐。

習近平指出，這一年，我們隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十週年，設立台灣光復紀念日，國之盛典威武雄壯，勝利榮光永載史冊，激勵中華兒女銘記歷史、緬懷先烈，珍愛和平、開創未來，凝聚起中華民族偉大復興的磅礡偉力。

習近平更說，前不久，他出席了全運會開幕式，粵港澳三地同心同行，令人欣慰。要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋！

此外，對於無預警對台發動軍演，台媒昨在中國國台辦記者會問到，中方宣稱要大交流，但展開交流又軍演，交流意義何在？國台辦發言人張晗嗆聲，「賴清德當局」為一黨私利，大搞倚外謀獨、倚武謀獨、備戰謀獨，解放軍軍事行動是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉。陸委會痛批，兩岸問題的關鍵，在於中共無視，甚至想要消滅中華民國的存在。

