中共圍台軍演之際 QUAD駐中大使北京會面

美國、澳洲、印度和日本等四方安全對話（QUAD）成員國的駐中大使，前天在北京會晤， 此舉被視為旨在展現團結和威懾力，反對中國對台灣發動軍演。圖左二為美國駐中大使龐德偉。（擷取自龐德偉Ｘ平台）

香港《南華早報》報導，在中國舉行環台軍演之際，美國、澳洲、印度和日本等「四方安全對話」（QUAD）成員國的駐中大使，十二月卅日在北京舉行會議，強調支持自由、開放的印太地區，被視為旨在展現團結和嚇阻力。

美國駐中大使龐德偉（David Perdue）在社群平台X發布四國大使的合照，並加註文字說：「QUAD是維護自由開放印太地區的一股正向力量，很高興能在北京與QUAD成員國的大使們會面。我們之間的關係依然牢固。」

自二〇二一年來，QUAD舉行多次領袖峰會，聚焦於海上安全、基礎建設，以及因應所謂的脅迫行為等議題，雖然並非正式的軍事聯盟，但QUAD被廣泛視為制衡中國在印太地區日益強勢的力量之一。中國官員經常將QUAD稱為「排外集團」和「印太版北大西洋公約組織」，旨在遏制中國崛起。

自二〇二四年以來，在龐德偉的前任伯恩斯（Nicholas Burns）任內，類似的大使級協調會議就已經在北京舉行。分析家指出，在中國進行環台軍演之際，QUAD成員國大使舉行並公開會議，似乎旨在展現團結和嚇阻力。

在美國總統川普首屆任期擔任總統副助理兼南亞和中亞高級主任的柯蒂斯（Lisa Curtis）指出，QUAD成員國大使在北京舉行會議的時機意義重大，其目的是在向北京表明，四國反對中國在台灣周邊進行實彈演習的立場一致。

現任華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）印太安全計畫主任的柯蒂斯指出，雖然QUAD成員國駐中大使過去曾在北京會面，但龐德偉關於此次會議的發文清楚表明，他希望引起全球對此次會議的關注，以凸顯四國準備合作因應中國的軍事侵略。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級研究員李文（Henrietta Levin）也說，隨著北京試圖破壞台海現狀，美國及其夥伴必須明確表達維護台海和平的決心，川普說他不擔心北京軍演，「實際上是認可和正常化北京的魯莽行為」。

