中共圍台軍演 美議員：中國顯然誤判美挺台決心

G7等民主國家關切中共軍演情況表

多國國會議員接連發聲 撻伐北京破壞區域穩定

中國在二〇二五年歲末之際，在台灣周邊海空域發動代號「正義使命─二〇二五」的大規模軍事演習，多國國會議員紛紛發表聲明，抨擊北京當局利用軍演做為脅迫工具，嚴重破壞區域穩定。美國聯邦眾議院「台灣連線」共同主席史坦頓警告，中國若企圖以軍事脅迫來分化美台關係，顯然誤判美國決心，美國對台灣的支持不會因為軍事脅迫而退縮。

美中特委會：中共軍演極具挑釁行徑

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾與首席民主黨議員克利什納穆希，發表共同聲明指出，中共在跨年夜前夕進行環台軍演，是極具挑釁且蓄意升溫的行徑，目的在於削弱台灣的民主韌性，並測試國際底線。

特委會強調，北京的軍事壓力只會加強美國國會跨黨派對台灣的支持，並敦促行政部門加速交付國防軍需，以確保台灣具備足夠的嚇阻力。穆勒納爾直言，美國與台灣及其他民主國家站在一起，「我們對台灣主權與安全的支持不容置疑。」

共和黨參議員楊恩在社群平台X發文寫道，中國最新一波對台侵擾行為，「令人無法接受」。同屬共和黨的參議員布萊克本也發文指出，中共這波軍演企圖透過包圍台灣進行威脅及恫嚇，美國仍將持續堅定地與台灣站在一起。共和黨眾議員狄亞士巴拉特也說，共軍台海周邊擴張已常態化，美國必須與盟友採取更強硬的協調行動，以防範衝突爆發。

法多名國會議員批中 傷害全球和平

歐洲方面，法國國民議會及參議院多名議員也在社群媒體發文挺台，直指中方恫嚇危害區域安全穩定。法國國民議會友台小組副主席之一馬佐睿指出，台灣的自決權應獲國際社會承認，中國對台灣的恫嚇令人無法接受。友台小組另一位副主席馬蒂諾說，中國軍演違反聯合國憲章原則，危及區域穩定、安全、全球貿易，也傷害國際秩序及全球和平。

參議院友台小組副主席特瑪發文說，中國在台灣周邊實彈演習，破壞區域穩定，台海航行自由不能受到阻礙，台灣的未來不應受軍事手段逼迫。

儘管共軍部分實彈射擊宣告結束，但台海周邊仍有大量機艦滯留。各國議員強調，將持續關切情勢發展，確保民主陣營對北京的威脅保持高度警惕。

