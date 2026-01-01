中共軍演收兵 國防部：維持適切應變機制

中共軍方昨聲稱圍台軍演「圓滿完成各項任務」，國軍則仍維持適切應變機制，國防部昨並釋出海軍官兵嚴密監控中共軍艦動態影片。（擷取自「國防部發言人」臉書）

總統：中國軍演非單一事件 對區域穩定帶來高度不確定風險

中國本週一起對台發動代號「正義使命二〇二五」的針對性軍演，東部戰區昨宣布軍演結束，並聲稱已「圓滿完成各項任務」、檢驗部隊一體化聯合作戰能力，未來將持續加強練兵備戰，「堅決挫敗台獨分裂與外部干涉圖謀」。對此，我國國防部昨表示，仍有相當數量共軍機、艦進入我應變區，國軍料敵從寬，已完成三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制。

請繼續往下閱讀...

共軍稱「圓滿完成各項任務」

中國人民解放軍東部戰區發言人李熹昨傍晚發布聲明指稱，「正義使命二〇二五」演習已圓滿完成各項任務，此舉全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。 至於後續動態與立場，李熹說，戰區部隊將時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰。李熹並強調，將「堅決挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權」 。

據悉，中國上月廿九日宣布發動這場恫嚇台灣的軍演，當時預告劃設區時效僅至卅日晚間六時，因此各方研判軍演也將同時結束；孰料共軍昨白天悄無聲息，我國國軍與海巡也持續開設應變中心，三軍部隊並維持實施「立即備戰操演」，以因應敵情威脅。時值西曆新年夜，外界一度質疑中方是否將以這場二〇二五為名的軍演「跨年」。

仍有共軍機艦進入我應變區

共軍假「正義」名號對台行使武力脅迫恫嚇之實，針對中共宣稱演習結束，國防部昨表示，考量仍有相當數量共軍機、艦進入我應變區等因素，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制。

國防部強調，中共窮兵黷武的挑釁行徑，危害區域安全穩定，已受到國際社會民主友盟譴責。國軍將持續有節、有序、有管制地冷靜應處，堅定守護國家主權、民主自由及人民生命財產安全。

另，國防部要求各級部隊，對於受應對敵情任務影響休假的官兵，應完成補休假規劃，並充分說明溝通、落實，期使部隊獲得適切休整。

總統賴清德昨主持中華民國一一五年一月份將官晉任授階典禮時也表示，近日中國在台灣周邊海空域實施軍演，並非單一事件，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域穩定帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平，期許國軍將官以更高標準帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能，共同守護國家安全與區域和平。

共軍此次軍演，自十二月廿九日上午六時至卅日上午六時止，國軍合計偵獲中共二〇七架次軍機、卅一艘次軍艦，以及一顆空飄氣球，並朝我北部、西南部外海發射合計廿七枚多管火箭，宣稱「全數命中」。國防院學者舒孝煌受訪指出，中共遠火部隊對台威脅值得關注，但由於共軍並無實際海上標的，且並未公布實際發射數量，若只設進目標海域都算，「命中」實質意義並不大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法