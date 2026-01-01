拚基市長 童子瑋︰解決十萬通勤族問題

民進黨昨天宣布提名基隆市議長童子瑋（左）參選基隆市長。（基隆市議長童子瑋提供）

二〇二六基隆市長選舉，民進黨中央昨天宣布提名基隆市議長童子瑋挑戰爭取連任的國民黨籍謝國樑。童子瑋表示，現階段基隆需要一位真正懂地方、為市民打拚，能整合市政與民意的市長，他是能讓基隆更穩定、更進步的最佳選擇。謝國樑說，把市政做好就是為連任做最好的準備。

童子瑋說，他在基隆出生、成長、生活；念小學時，基隆是全台灣最時髦的城市之一，有大船、有貨櫃，非常多的進出口貿易，是一個熱鬧、繁華的一個城市。但第一大港的角色逐漸被取代，商業沒有以前活躍，店家變少了、人也變少了。

童子瑋說，念完書回到基隆，發現跟小時候的記憶已經完全不同，一起長大的同學都在外地打拚，基隆的年輕人消失了、活力不見了，讓他決定參與政治。十年前，民進黨籍的市長林右昌，讓基隆開始不一樣；林右昌把大基隆歷史場景再現，把國門廣場的圍籬打開，讓很多台灣人和基隆人，重新看見這座漂亮的海港城市。

童感嘆文化底蘊、觀光潛能都被埋沒

童子瑋感嘆，這三年來，林右昌好不容易打開的機會和希望又回到谷底，每一次的媒體評比不是倒數第一，就是倒數第二，基隆市作為台灣頭，卻被用成了台灣尾。沒有被關心、沒有被善待、沒有被好好的經營，基隆的文化底蘊、港都的就業機會、山海的觀光潛能，都被埋沒了，看不見城市的定位和發展方向。

謝國樑︰市政做好 市政優先

童子瑋說，基隆有超過十萬的通勤族，每天上、下班都要面對排隊、淋雨、等車、往返的辛苦，還有長輩的健康需要人照顧；他會是一個有執行力的市長，幫基隆解決問題、找到方向；會用熱情還有執行力、最好的市政方案，把基隆最美樣子找回來，讓大家看見希望。

謝國樑則說，最好的連任策略就是把市政做好，把市政擺在優先的位置，就有機會順利連任。

