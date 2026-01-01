趙少康違法亮票 20日宣判

趙少康（圖中）昨日到台北地院開庭。（記者張文川攝）

認罪稱過失亮票 請求輕判並緩刑

國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康去年七月廿六日大罷免投票時涉嫌兩度亮票，台北地檢署依違反公職人員選舉罷免法起訴，台北地院昨開庭，趙少康認罪坦承亮票，但強調是「過失亮票」，選務人員也沒有制止他，請求從輕判拘役並緩刑，但檢方認為是故意亮票，對社會造成不良影響，請求依法量刑。全案昨辯論終結，定本月廿日宣判。

辯未聽到選務人員制止

公職人員選舉罷免法規定，將圈定內容出示他人，違者可處兩年以下徒刑。趙少康昨向法官表明認罪，坦承違反選罷法，但不是故意亮票，他沒聽到選務人員制止他；趙強調他沒有亮票惡意，自認犯後態度良好，自始就坦言犯錯。

請繼續往下閱讀...

趙少康委任律師葉慶元說，趙少康願意承認故意亮票，希望比照唯一一件選舉亮票被判刑的嘉義地院案例，判趙拘役並緩刑、繳納公益代金。

北檢：飾詞推託非故意 不足採信

北檢起訴認為趙刻意違法亮票，事後飾詞推託辯稱非故意，企圖輕描淡寫一語帶過，建請法院從重量刑；蒞庭檢察官昨指出趙身為知名公眾人物，其不法行為會影響社會觀瞻，「過失亮票」說詞不足採，請法官考量其犯後態度，依法量刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法