為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    趙少康違法亮票 20日宣判

    2026/01/01 05:30 記者張文川／台北報導
    趙少康（圖中）昨日到台北地院開庭。（記者張文川攝）

    趙少康（圖中）昨日到台北地院開庭。（記者張文川攝）

    認罪稱過失亮票 請求輕判並緩刑

    國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康去年七月廿六日大罷免投票時涉嫌兩度亮票，台北地檢署依違反公職人員選舉罷免法起訴，台北地院昨開庭，趙少康認罪坦承亮票，但強調是「過失亮票」，選務人員也沒有制止他，請求從輕判拘役並緩刑，但檢方認為是故意亮票，對社會造成不良影響，請求依法量刑。全案昨辯論終結，定本月廿日宣判。

    辯未聽到選務人員制止

    公職人員選舉罷免法規定，將圈定內容出示他人，違者可處兩年以下徒刑。趙少康昨向法官表明認罪，坦承違反選罷法，但不是故意亮票，他沒聽到選務人員制止他；趙強調他沒有亮票惡意，自認犯後態度良好，自始就坦言犯錯。

    趙少康委任律師葉慶元說，趙少康願意承認故意亮票，希望比照唯一一件選舉亮票被判刑的嘉義地院案例，判趙拘役並緩刑、繳納公益代金。

    北檢：飾詞推託非故意 不足採信

    北檢起訴認為趙刻意違法亮票，事後飾詞推託辯稱非故意，企圖輕描淡寫一語帶過，建請法院從重量刑；蒞庭檢察官昨指出趙身為知名公眾人物，其不法行為會影響社會觀瞻，「過失亮票」說詞不足採，請法官考量其犯後態度，依法量刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播