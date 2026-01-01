2026縣市長選舉》國民黨新竹縣 林思銘退出初選 陳見賢、徐欣瑩搶提名

國民黨立委林思銘昨日舉行記者會，宣布退出新竹縣長黨內初選。（記者叢昌瑾攝）

新竹縣長選舉國民黨三搶一，在立委林思銘退出初選後變成兩將對決；副縣長陳見賢與立委徐欣瑩各出奇招爭取黨提名，選局暗潮洶湧，宛如一場基層黨務系統與青壯新世代的爭奪戰。

國民黨針對新竹縣長選舉日前由副主席李乾龍、副秘書長李哲華出面，首次在縣長官邸協調；閉門宴之後，由縣長楊文科說明協調結果由林思銘讓賢，退出初選，但僵局未破。

請繼續往下閱讀...

林思銘昨宣布退出初選。林說，眼見初選造成內耗升溫、同志互打，基層憂心忡忡，若對立持續最終只會讓對手得利；他強調，勝選比位置重要，國民黨比他個人更重要，「退選之後，我將全力支持黨所提名的縣長候選人」。

陳見賢去年十一月廿七日率先在議員、鄉鎮長、代表會和士農工商大陣仗簇擁下宣布參選新竹縣長。徐欣瑩則於十二月十八日在臉書粉專宣布角逐提名。

這段期間為爭取曝光，陳見賢、徐欣瑩廣告看板遍地開花，彼此之間火花不斷。陳見賢從基礎做起並擔任國民黨新竹縣黨部主委多年，掌握基礎黨政系統的對手；擁有全國知名度的徐欣瑩爭取「全民調」，引發擁陳派反擊，使協調未達初選機制的共識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法