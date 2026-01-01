為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國對台統戰 冒用華僑組織

    2026/01/01 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    僑委會委員長徐佳青說明，中共統戰組織搶先在台灣、中國登記同名組織，混淆視聽，真正的反共僑團反而無法登記。（資料照）

    「洪門致公總堂」發布徵求軍裝照訊息

    民進黨立委林楚茵昨在立法院外交委員會指出，近期網路出現冒用華僑組織「洪門致公總堂」名義的假帳號，發布徵求軍裝照的訊息，手法異常。僑委會委員長徐佳青說明，這是中共「借殼上市」手法，由統戰組織搶先在台灣、中國登記同名組織，混淆視聽，真正的反共僑團反而無法登記。

    真正的反共僑團反而無法登記

    林楚茵質詢表示，一般網路詐騙通常以騙財為目的，但此案要求提供軍裝照片，更像鎖定國軍與退伍軍人進行情蒐與滲透，搭配近期中共軍演威嚇氛圍，恐是中共在僑界發動認知作戰。且相關帳號使用中國「@163.com」電子信箱作為聯絡方式。

    僑委會求證美國總部 證實假帳號

    徐佳青答詢強調，錯假訊息與「無煙硝的戰爭」早已持續不斷，美國洪門致公堂在當地依法登記，已有一五〇年歷史，至今仍堅定反共、支持中華民國台灣，但近年發現有中共扶植的統戰組織在中國、台灣搶先登記同樣名稱，實際是完全不同的組織，僑委會向美國舊金山洪門致公堂總堂確認，對方明確表示絕非他們所為。

    徐佳青說，僑委會過去兩年已強化內部訓練，要求在最短時間內將正確資訊散播到僑界各群組，同時持續宣導不要隨便提供個人資料給他人。

