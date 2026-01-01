停砍年金 政院聲請釋憲、暫時處分

國民黨、民眾黨立委力阻年金改革，立法院去年12月12日通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」及「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案。（資料照）

藍白2法案重大瑕疵 7年來改革階段性成果將前功盡棄

藍白聯手反年改，立法院日前強行三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至二〇二四年。行政院長卓榮泰表明，政院不會提覆議；行政院發言人李慧芝昨表示，政院已於卅一日稍早前往憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

趕在2025年最後一天遞狀

國民黨、民眾黨立委力阻年金改革，立法院去年十二月十二日通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」及「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案；根據銓敘部送交國會報告，此修法將造成退撫基金「收支再度失衡」、「政府撥補加重」、「基金提前用罄」，政府撥補將高達六九七〇億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。

反年改修法通過，銓敘部報告估算，若所得替代慮提前在二〇二四年停止調降，到二〇二九年時，二〇二五年支領月退休金的，平均實支月退休所得會是明顯增至五萬六一七〇元或五萬五一八四元，和維持不提前停止調降的數額相較，都約增加十％。

月退領逾8萬元者大增

值得注意的是，最高月退休金支領數高達九萬七三六三元，月退休所得超過八萬元的人數占比，從目前一．二％增加至五．七％，超過五萬元的人數占比，從目前五十一％增加至六十八．五％。二〇三〇年後，退休所得替代率不再調降，實支月退休所得只會再調高。

李慧芝指出，立法院所通過的這兩部法案，程序上存在重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，實質內容牴觸憲法第七十條，侵害行政院的 預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義，不但未來基金虧損將由全民負擔，七年來的年金改革階段性成果也將前功盡棄。

法庭判決前 政院將適當處理

李慧芝強調，行政院為守護憲法及權力分立的憲政架構，卅一日已提出釋憲及暫時處分之聲請。在憲法法庭作出判決前，行政院會在憲法賦予的行政權範圍內，做出合法合憲的適當處置。

