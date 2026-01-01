助傅管家藏匿 傅崐萁御用律師張睿文判刑8月

國民黨立院黨團總召傅崐萁御用律師張睿文，協助傅的管家李慶隆（圖中﹜藏匿，台北地院昨將張女判處8月有期徒刑。（資料照）

檢調去年三月偵辦國民黨立院黨團總召傅崐萁競選小物案，搜索傅的管家李慶隆台中住處後，李一度失聯逃避傳喚而被通緝，五月才投案，檢調查出傅的御用律師張睿文協助李把汽車拆牌停在其律師事務所的停車格，又幫助李藏匿於北市套房，涉藏匿人犯罪；張睿文認罪，台北地院昨依藏匿人犯罪將張女判處八月有期徒刑、緩刑五年，條件是支付公庫一二〇萬元。可上訴。

查傅崐萁案 管家逃避傳喚通緝

北檢去年三月十一日搜索李慶隆台中住處後，李就失聯，檢調同月十四日直奔花蓮搜索，四月八日通知、十一日傳喚，李都未現身，北檢五月初發布通緝。

請繼續往下閱讀...

檢調追查發現，去年三月十二日深夜十一時許，張睿文搭李慶隆的汽車至其律師事務所外，張女以遙控器打開大樓的機械電梯門，指引李把車開進停車場，張女先行下車，李停在原地先拆卸車牌，再將車駛進地下停車場，停在張女的停車位內；張女另向房仲佯稱表弟北上找工作，代付租金交代房仲帶李入住套房。

檢方五月初搜索張女事務所，訊後諭令五十萬元交保，並對李發布通緝，李五月九日至調查局北機站投案，檢察官諭令一百萬元交保，限制住居並配戴電子腳鐐。

張女協助藏車 代付李租屋租金

北檢起訴指，張睿文是執業逾廿年的資深律師卻藏匿嫌疑人，妨害檢方行使國家司法權，有違律師操守，偵查時飾言狡辯，建請量處八月徒刑。

北院審理時，張睿文改口認罪，希望緩刑，北院昨判張女八月徒刑、緩刑五年。北檢亦另分「律他」字案，將張女移付律師懲戒委員會懲戒。傅的競選小物案現仍由北檢偵辦中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法