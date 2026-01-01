為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    英法德歐日紐澳菲 關切中共軍演 重申台海和平 對全球安全具戰略意義

    2026/01/01 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    因應中共對台軍演，國軍各作戰區旋即實施立即備戰操演，就連最新成軍的M1A2T戰車也首度加入任務。圖為日前裝甲584旅的M1A2T戰車前往戰術位置，進行臨戰準備。（軍聞社）

    針對中國環台軍演，日本、英國、法國、德國、澳洲、紐西蘭等國政府相繼發表聲明，對此舉破壞區域和平穩定表達嚴正關切，並重申台海和平對全球安全具有戰略意義。

    日本外務省發言人北村俊博發表談話，指出共軍行動升高台海緊張局勢，日方已向中方傳達關切。日本政府強調，台海和平穩定不僅攸關區域穩定，對整個國際社會也至關重要。

    批中國加劇緊張局勢 破壞穩定

    英國外交部聲明指出，中國在台灣周邊軍演加劇兩岸緊張局勢，並增加局勢升溫的風險，呼籲各方克制。法國外交部對軍演表達關切，並呼籲各方避免升高情勢，並強調台海和平穩定對全球安全與繁榮至關重要，反對任何片面改變現狀的行為，特別是透過武力或脅迫。德國外交部表示，共軍軍演升高緊張局勢，並危及台海穩定。

    反對片面改變現狀 特別是武力

    澳洲外交部譴責中國軍演破壞穩定，強調澳洲「堅決反對任何將意外、錯估或升級情勢等風險提高的行動」，已向北京表達嚴正擔憂。紐西蘭外交部也透過社群平台X發表聲明指出，對中國軍演表示關切，呼籲避免任何可能破壞和平與穩定的行動。

    菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）表示，中國軍演破壞區域和平與穩定，這種脅迫行動規模的升高，其影響已不僅限於兩岸關係，而是擴及整個更廣泛的印太社群。

    歐盟對外事務部聲明指出，中國軍演進一步加劇兩岸緊張，危及國際和平與穩定，兩岸問題應對話解決。中國駐歐盟使團發言人回應，歐方有關聲明違背「一個中國」原則，干涉中國「內政」，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。

