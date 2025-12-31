部長休假？標定共機P圖？國防部斥低劣謠言

國防部30日舉行記者會，就「國軍針對中共實彈軍演應處作為」進行說明。（記者廖振輝攝）

中共軍演昨日進入第二天，除實體兵力壓境及實彈射擊外，認知作戰攻勢亦接連而來。針對社群流傳「國防部長休假」、「無人機近拍台北一〇一」及「F-16V標定共機疑P圖」等三大爭議訊息，國防部昨召開臨時記者會反駁以上訊息為「低劣謠言」；政戰局文宣心戰處則統計，至卅日下午，軍方共掌握四十六則爭議訊息。

對於中共伴隨軍演發動的認知作戰，國防部發言人孫立方中將嚴正駁斥三大謠言。首先，關於「國防部長休假、由交通部長代理」的荒謬訊息，孫指出，部長顧立雄早在週一清晨即進駐國防部，從敵情徵候掌握到啟動應變中心，無役不與，網傳謠言純屬「匪夷所思」的惡意中傷，訊息品質極為低劣。

請繼續往下閱讀...

其次，針對網傳一張「共軍無人機近距離拍攝台北一〇一」照片，引發空防遭突破疑慮。國防部情次室次長謝日升中將表示，據監偵數據，共軍無人機活動範圍均在台灣廿四浬鄰接區外，絕無進入視距範圍內拍攝可能。

謝分析，現代AI科技發達，「只要把模糊照片丟進AI軟體就能得到想要的結果」，該照片明顯是利用人工智慧合成或後製的假訊息，意圖營造共軍如入無人之境假象，藉此打擊民心士氣。

第三，日前軍方公布F-16V戰機鎖定中共殲16戰機畫面遭質疑造假一事，謝日升直言「國防部沒有必要、也從未P圖」，建議質疑者可參閱美軍公開影片比對，即可知國軍畫面絕對真實。孫立方補充，反倒是共軍過去曾發布軍艦「抵近花蓮海岸」照片，被抓包官兵服裝與實況不符，才是真正的造假慣犯。

政戰局文宣心戰處處長朱蕙芳少將統計，截至卅日下午，軍方共掌握四十六則爭議訊息，內容鎖定抨擊政策、詆毀國軍、散布「疑美論」及宣稱封鎖港口等四大謠言。

