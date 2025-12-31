共軍火箭彈17枚落北部海域、南部10枚 》國軍機艦及岸置飛彈 嚴密監控共軍動態

國防部30日舉行記者會，就「國軍針對中共實彈軍演應處作為」進行說明，情報參謀次長室次長謝日升中將回應媒體提問。（記者廖振輝攝）

中國廿九日起展開「正義使命—二〇二五」對台軍演習，中共東部戰區昨上午聲稱，其陸軍部隊已於台灣北部相關海域實施「遠程火力實彈射擊」，並在台南北端開展「對海突擊」、「防空反潛」及「查證識別、警告驅離」等科目演練，宣稱取得預期效果。我國軍全程掌握共軍動態，合計偵獲共軍發射廿七枚多管火箭，驅離逾越我廿四浬線的中國海警公務船。

中共東部戰區新聞發言人李熹昨上午九時在中國社群發布消息說，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相關海域，實施「遠程火力實彈射擊」，並稱此次打擊「取得了預期效果」。共軍同時宣稱在台灣南北端開展「對海突擊」、「防空反潛」及「查證識別、警告驅離」，意圖檢驗「海空協同、一體封控」能力。

請繼續往下閱讀...

另外，中共官方亦發布演習影片，宣稱所有實彈射擊已「全數命中目標」，然而共軍所設目標為劃設海域，且並未公布射擊總數。我國國防部昨公布，昨合計偵獲共軍發射廿七發火箭彈，分為北部十七枚、南部外海十枚，最近落點距台南五〇浬，散落於我廿四浬線周邊。

國軍全程掌握監控共軍動態，並運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處；同時與海巡密切配合應對中國海警公務船，以一船監控一船方式，凡逾越我廿四浬線者，皆會立即展開多種手段驅離。

另，我國軍昨亦公布廿九日中共軍機艦動態，掌握共軍軍機一三〇架次、軍艦十四艘及公務船八艘，持續在台海周邊活動，規模僅次於二〇二四年十月中方片面宣稱的「聯合利劍B」演習，嚴重衝擊台海周邊和平穩定與國際商業運輸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法