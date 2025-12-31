共軍圍台軍演》美加日歐以等國議員 發聲挺台

IPAC強烈譴責中國人民解放軍圍台軍演。（取自IPAC Instagram）

中共無預警對台發動「正義使命–二〇二五」軍演，引發國際社會高度關切。美國、加拿大、日本、歐洲、以色列等各國國會議員接連為台發聲，菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）與友邦巴拉圭副總統亞力安納也於社群媒體發文關切中共軍演、出言挺台。知情官員指出，外交部同步與理念相近國家保持密切聯繫，將攜手維護區域與全球的和平穩定。

外交部聯繫理念相近國家 攜手維護區域的和平穩定

請繼續往下閱讀...

美國方面，包括聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾、參議員柯頓、參議員楊恩、眾議員史坦頓與眾議員迪馬里等多名聯邦參眾議員皆表達對中國軍演的關切，譴責中方「企圖恐嚇自由且民主的人民」，並表達台灣是美國強健且值得信賴的夥伴，強調「美國與台灣站在一起」，將持續反對任何脅迫、侵略，以及對區域穩定構成威脅的行為。

日本政界，眾議員長島昭久、小野寺五典、中山泰秀，與參議員石平等多名國會議員都透過社群平台表態。石平表示，「來自中國的威脅已迫在眉睫」；長島昭久直言，中國雖主張是「警告」，但在公海劃設大量限制區域、發布航行警報並進行實彈射擊訓練等行為，顯然違背「聯合國憲章」中禁止以武力威脅的精神，強烈要求中方克制。

歐洲除了對中政策跨國議會聯盟（IPAC）發聲明強烈譴責中國近期舉行的軍演之外，法國、捷克、比利時、瑞典等國國會議員及友台小組成員也指出，台海和平穩定是全球共同利益，任何軍事恫嚇行為都應受到譴責。

法國國民議會友台小組副主席馬堤諾譴責中國威脅區域穩定、安全和全球貿易，破壞國際秩序與和平；捷克眾議院前議長艾達莫娃直言，中國在台灣周邊的軍事演習，「是一個蔑視規則、仰賴恐嚇手段的威權共產政權赤裸裸的實力展示」，如同其盟友俄羅斯一般。

此外，加拿大、以色列國會議員也陸續發聲。菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處亦關切中共軍演，指出台海緊張情勢、衝突風險升高令人擔憂；我國友邦巴拉圭副總統亞力安納則透過社媒重申對中華民國台灣這個「兄弟之邦」的支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法