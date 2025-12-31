台海周邊演習 共軍進行20年》川普︰不認為習近平會侵台

美國總統川普（美聯社）

中國廿九日宣布新一波環台軍演，卅日進行實彈射擊。美國總統川普對此表示，已得知相關情況，但中國國家主席習近平並未告訴他這場演習，「而且我也不認為他真的會這麼做（入侵台灣）」，他一點都不擔心，畢竟中國已在台海周邊軍演長達廿年。

歐盟批中加劇兩岸緊張 反對武力改變台海現狀

歐盟執委會發言人希普卅日則表示，中國在台灣周邊舉行的軍事演習，進一步加劇兩岸緊張，危及國際和平與穩定，歐盟對維護台海現狀具有直接利益，反對任何片面改變台海現狀的行動，尤其是訴諸武力或脅迫。

川普廿九日在佛羅里達州與以色列總理納坦雅胡舉行會談，在會後召開的聯合記者會上，被問到對中國軍演的掌握情況、看法，及是否與習近平有相關討論。彭博報導，川普淡化中國在台灣周邊的軍事行動，指其僅為多年來持續進行的演習之一。

川普重申，他和習近平關係非常好，「我當然有看到相關情況，但他沒有告訴我任何事，我也不認為他真的會這麼做，我沒有什麼好擔心的。」川普並未言明「這麼做」所指為何，華爾街日報認為他指的是對台動武。

川普說，中國「已經在那個地區進行海軍演習長達廿年」，現在外界看待這件事的方式可能有些不同，但事實上，「他們過去演習的規模還更大」。

賓州大學裴利世界學院資深專案經理善學向中央社表示，中國軍演很可能與美國宣布對台軍售有關，但他認為，這只是年底的系列演習，最終將以習近平發表新年對台演說收尾。

與此同時，南韓外交部卅日呼籲兩岸透過對話與合作，維護台海和平與穩定。中國外交部則宣布，南韓總統李在明預定明年一月四日至七日，對中國進行國是訪問。這是李在明就任總統後首次訪中，南韓「中央日報」指出，北京在李在明訪中前對台發動軍演，可能表明中國將在即將舉行的韓中峰會上，密切關注南韓對台灣議題的立場。而中國持續對日本施壓，也旨在警告南韓與其他國家，隨時可能成為下一個攻擊目標。

