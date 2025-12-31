藍營︰政院先編軍人待遇條例預算 再審特別預算

國民黨與民眾黨立委昨在程序委員會以人數優勢，第5度封殺國防特別預算。（記者劉信德攝）

共軍前天無預警宣布展開環台軍演，美國參議院軍事委員會主席韋克爾表明，期盼台灣放下黨派分歧，全面支持國防特別預算，「已經沒有時間可以浪費了」，但藍白昨天仍在國會程序委員會擋下國防特別條例草案。國民黨回應，請行政院依法編列軍人待遇條例預算，支持國防，請民進黨不要吃自助餐。

身兼國民黨發言人的立委牛煦庭表示，面對軍演，最辛苦的就是國軍弟兄，我們都應該要站在背後幫他們加油打氣，嚴正呼籲賴政府不要再拖延立法院通過的軍人待遇條例，會讓人高度懷疑賴政府有沒有支持國防的決心，希望執政黨趕快編列軍人待遇條例預算，才有辦法順利的進行審查國防特別預算。

反對武力處理兩岸問題

針對中共環台軍演，立法院國民黨團書記長羅智強表示，國民黨一貫立場是反對任何用武力的方式處理兩岸問題，應該要用對話來取代兩岸對峙。

對於民進黨團書記長陳培瑜昨痛批，「與中共裡應外合的就是國民黨」；羅智強回批，國民黨執政時中共軍機軍艦有越過海峽中線、進到廿四海里（領海）鄰接區嗎？如果民進黨做不到，喪權辱國、出賣和平及裡應外合的就是民進黨和賴清德。

羅智強表示，對於台灣安全的保護，國民黨有兩個非常堅定的立場：第一，要投資戰備；第二，要投資和平，賴清德、民進黨不需要把其中一條路線全部斷絕；如果說真的覺得說兩岸之間不該往來、交流，那就恢復所謂的「三不」（不接觸、不談判、不妥協），禁止兩岸之間 所有的往來跟交流。

