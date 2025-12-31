共軍圍台軍演之際 藍白5度封殺國防特別預算》綠營︰國民黨和中國裡應外合

民進黨立委沈伯洋（左4）批評藍白立委，並非單純「卡國防預算」，而是連國防預算討論都無法進入程序，藉此破壞國家民主與憲政機制。（記者劉信德攝）

中共週一突襲宣布環台軍演，昨進行實彈射擊，但藍白立委仍在立法院程序委員會第五度聯手封殺攸關一．二五兆元預算的「國防特別條例草案」，同時否決政院版的「立委赴中報備」及「財劃法修正草案」；民進黨團書記長陳培瑜痛批，中國正在用軍演和認知作戰摧毀台灣人的團結，「在台灣裡應外合的就是國民黨！」

立委赴中報備、財劃法修正草案 也遭否決

立法院程序委員會昨討論明年一月二日及一月六日院會議程，針對行政院函送審議的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、「財政收支劃分法修正草案」、「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」（立委赴中報備）列入議程報告事項，程序委員會委員、民進黨立委沈伯洋提請議事日程草案照列。

在場十八名立委表決，藍白立委以十比八反對沈伯洋提案，通過國民黨立委林倩綺提案，將本次議程草案提報院會處理。程序委員會成員包含國民黨立委翁曉玲（召委）、林沛祥、林倩綺、涂權吉、陳永康、陳菁徽、羅智強、葛如鈞、盧縣一、民眾黨立委劉書彬；民進黨立委沈發惠（召委）、沈伯洋、林月琴、范雲、莊瑞雄、郭昱晴、陳培瑜、羅美玲、王義川。

政院︰影響明年752億後備戰力提升等工作

陳培瑜批評，中國不斷透過軍演、認知和威脅作戰想要破壞台灣人的團結，這時候在台灣裡應外合的就是國民黨，如果國人再沒有看清楚他們的嘴臉，「那犧牲的就是所有台灣人」。

行政院指出，立法院未將國防特別條例草案排入委員會，至今未審明年度中央政府總預算案，將影響明年度國防部高達七五二億元的後備戰力提升、部隊戰演訓任務等工作，政院感到非常遺憾。

民進黨昨在臉書發文痛批，連審查都不給審查，這種拖延，對台澎金馬的防衛、對第一線國軍與海巡弟兄姊妹的安危，一點幫助都沒有。

蘇紫雲︰防衛不足 等於向侵略者發出邀請

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲昨在《午青LIVE》與民進黨發言人韓瑩直播連線時也指出，沒有足夠的防衛能力，等於向侵略者發出邀請，國防特別預算中的「台灣之盾」整合防空系統一體化，就如同千手觀音可以抵禦飛彈、無人機，嚇阻解放軍登陸，呼籲國人能夠一起支持國防預算。

