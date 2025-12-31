為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    沒時間浪費了 美參院軍委會主席促台放下黨派分歧、挺國防

    2025/12/31 05:30 記者陳昀／台北報導
    美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾直言，已經沒有時間可以浪費了！要台灣放下黨派分歧，立即通過並全面支持賴清德總統提出的「國防特別預算」。圖為韋克爾與軍委會「戰略武力」小組主席費雪先前來台訪問照。（資料照）

    中國解放軍展開環台軍演，多位美國聯邦參眾議員接連在X社群平台表達關切及譴責。美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾直言，「我們的盟友」台灣必須放下黨派分歧，立即通過並全面支持賴清德總統提出的「國防特別預算」，已經沒有時間可以浪費了！

    藍白立委昨仍聯手在立院程序委員會第五度封殺一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。

    韋克爾指出，中國針對入侵台灣的演練正不斷升級，美國必須採取緊急行動，加速武器生產支援近期的對台軍售，並落實國會授權的「總統提用權（PDA）」及「台灣安全合作倡議」（TSCI）資金，強化關鍵戰力。

    聯邦參議員楊恩批評，北京持續破壞全球安全，美國繼續支持印太地區的盟友是正確的決定；聯邦參議員柯頓讚許台灣是美國強韌且可靠的夥伴。聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里重申美國將與台灣站在一起，持續反對任何形式的侵略以及對區域穩定的威脅。

