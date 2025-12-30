國安官員：中共軍演 爭取4月川習會戰略空間

中共東部戰區昨無預警發動環台軍演，國安官員歸納有四個原因，包括拿台灣當藉口轉移對日極限壓迫的焦點；為明年四月可能登場的「川習會」爭取最大戰略空間；測試美方對印太穩定的決心；以及轉移共軍內部大清洗及經濟下行的雙重壓力。圖為昨晚北京街頭大型螢幕播放軍演新聞。（路透）

中共解放軍東部戰區昨以「正義使命─二〇二五」為名展開環台軍演，國安官員歸納有四個原因，包括拿台灣當藉口轉移對日極限壓迫的焦點；為明年四月可能登場的「川習會」爭取最大戰略空間；測試美方對印太穩定的決心；以及轉移共軍內部大清洗及經濟下行的雙重壓力，尤其這次解放軍高層只剩六人倖免。

升高對日威脅無效 轉頭軍演尋釁台灣

國安官員分析，中國自十一月十四日升高對日施壓以來，開始沿黃海、東海、台海、南海進行全島鏈周邊的軍事威脅，包括海上灰帶騷擾、軍機軍艦闖入識別區，更有開啟火控雷達、雷射光照射、照明彈干擾等進階挑釁行為，最高時期在一度在島鏈周邊部署破百艘軍艦、海警船，截至目前仍維持五十至六十艘的船艦部署，對區域造成不小的安全壓力。

國安官員認為，此次演習有四個原因。首先是升高對日威脅無效、轉以台灣為街口尋釁；其次，意圖趁各國關注烏俄戰爭、中東情勢的戰略缺口，進行全島鏈的「極限壓迫」，為明年四月可能登場的「川習會」爭取最大戰略空間。

測試美方印太底線 演練打擊我海馬士

第三，在美國發布國家安全戰略、中國軍力報告及新一波對台軍售後，以此測試美方對印太戰略的底線，尤其軍演項目有一項「對陸機動目標打擊演練」，明顯是針對台灣對美軍購的「海馬士多管火箭系統」，顯見中方十分介意。

國安官員指出，第四則是轉移經濟持續下行、軍方人士大清洗雙重壓力的焦點。我方掌握的清洗名單規模驚人，從解放軍各戰區司令員、政治委員，乃至陸海空軍司令，幾乎都在調查中或免職，罪名多半是參與「何苗集團」（何衛東跟苗華系統），甚至涵蓋習近平原先最信任的「福建幫」或「三一集團軍」背景將領，只剩六人未被調查，但換上來的人跟習近平也不是那麼親近。

國安官員強調，從十一月中國升高對日威脅態勢開始，我方即開始規劃各項軍事部署，並密切關注共軍動向預備對應方案。我方上週注意到共軍部署在北部及南部戰區的船艦頻繁遠航，甚至穿出第二島鏈，廿八日起更陸續穿越宮古海峽，繞行至台灣東部外海，我方研判中方對我有針對性演習，昨天即刻啟動「立即備戰操演」，並針對關鍵基礎設施（CI）及相關戰術據點完成整體的對應與防衛部署。

