中共發布限航區 國際航班10萬人、國內航班6千人受影響

交通部長陳世凱昨表示，交通部強烈抗議及譴責中共軍演「蠻橫無理」，將找出替代航路，讓影響降到最低。（記者塗建榮攝）

中共昨日上午突宣布對台進行「正義使命─二〇二五」軍事演習，並以火箭發射演習為由發布飛航公告，在台海周邊劃設七處臨時危險區，今上午八時至晚間六時禁止航空器進入。我方轄管的台北飛航情報區多條航路受影響，國際線僅剩三條航路可通行，國際航班恐出現明顯延誤，受影響旅客數逾十萬人；國內線往返金門、馬祖航路遭阻，約六千名旅客受影響，交通部對此表達強烈抗議與譴責。

交通部強烈譴責 「中共軍演蠻橫無理」

交通部昨赴立法院交通委員會備詢，民進黨立委許智傑、林俊憲質詢時，均要求交通部儘速向國人說明應變作為。交通部長陳世凱表示，交通部強烈抗議及譴責中共軍演「蠻橫無理」，將找出替代航路，讓影響降到最低。

民航局指出，依據國際民航組織定，影響航路使用的演習活動，最遲應於七天前發布飛航公告；中國僅在一天前逕自發布公告，棄飛航安全及廣大民眾權益於不顧。

民航局說明，台北飛航情報區共十八條航路，國際線僅東北面往返日本航路R595、R583及M750不受影響，其餘在演習期間皆無法使用；國內線往返金門、馬祖航路遭阻隔，公告時段內航班無法飛航，其餘航線不受影響。

據統計，今天指定表定航班包括國際離場、到場、過境約八五七架，受影響旅客數逾十萬人；國內線共取消金門六十八、馬祖十六架次，受影響旅客約六千人。

四大國籍航空華航、長榮、星宇、台灣虎航，透過調整航路方式執飛航班，國際航班表定正常起降，但民航局說明，由於航路及空域大幅受限，國際航班將有明顯延誤，且軍演結束後仍會遞延；國內線方面，已協調航空公司於演習結束後，以加班機因應。

中共今年首度以民航手段 發布限航區

對於中共東部戰區突襲宣布環島軍演，「北京國際航行通告室」更罕見以民航手段發布飛航公告，設定限航區。國防部情次室次長謝日升中將表示，這是中共今年首度以民航手段發布限航區，過去中共僅有在美國時任眾議長裴洛西訪台後的軍演曾有相同模式。

有臉書粉專指出，有美國神秘軍機飛抵台灣附近，並廣播宣告國際航空航行權。對此，謝日升證實，當然有其他國家軍機在台海周邊活動。

