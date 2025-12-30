為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中共發布限航區 國際航班10萬人、國內航班6千人受影響

    2025/12/30 05:30 記者蔡昀容、黃靖媗／台北報導
    交通部長陳世凱昨表示，交通部強烈抗議及譴責中共軍演「蠻橫無理」，將找出替代航路，讓影響降到最低。（記者塗建榮攝）

    交通部長陳世凱昨表示，交通部強烈抗議及譴責中共軍演「蠻橫無理」，將找出替代航路，讓影響降到最低。（記者塗建榮攝）

    中共昨日上午突宣布對台進行「正義使命─二〇二五」軍事演習，並以火箭發射演習為由發布飛航公告，在台海周邊劃設七處臨時危險區，今上午八時至晚間六時禁止航空器進入。我方轄管的台北飛航情報區多條航路受影響，國際線僅剩三條航路可通行，國際航班恐出現明顯延誤，受影響旅客數逾十萬人；國內線往返金門、馬祖航路遭阻，約六千名旅客受影響，交通部對此表達強烈抗議與譴責。

    交通部強烈譴責 「中共軍演蠻橫無理」

    交通部昨赴立法院交通委員會備詢，民進黨立委許智傑、林俊憲質詢時，均要求交通部儘速向國人說明應變作為。交通部長陳世凱表示，交通部強烈抗議及譴責中共軍演「蠻橫無理」，將找出替代航路，讓影響降到最低。

    民航局指出，依據國際民航組織定，影響航路使用的演習活動，最遲應於七天前發布飛航公告；中國僅在一天前逕自發布公告，棄飛航安全及廣大民眾權益於不顧。

    民航局說明，台北飛航情報區共十八條航路，國際線僅東北面往返日本航路R595、R583及M750不受影響，其餘在演習期間皆無法使用；國內線往返金門、馬祖航路遭阻隔，公告時段內航班無法飛航，其餘航線不受影響。

    據統計，今天指定表定航班包括國際離場、到場、過境約八五七架，受影響旅客數逾十萬人；國內線共取消金門六十八、馬祖十六架次，受影響旅客約六千人。

    四大國籍航空華航、長榮、星宇、台灣虎航，透過調整航路方式執飛航班，國際航班表定正常起降，但民航局說明，由於航路及空域大幅受限，國際航班將有明顯延誤，且軍演結束後仍會遞延；國內線方面，已協調航空公司於演習結束後，以加班機因應。

    中共今年首度以民航手段 發布限航區

    對於中共東部戰區突襲宣布環島軍演，「北京國際航行通告室」更罕見以民航手段發布飛航公告，設定限航區。國防部情次室次長謝日升中將表示，這是中共今年首度以民航手段發布限航區，過去中共僅有在美國時任眾議長裴洛西訪台後的軍演曾有相同模式。

    有臉書粉專指出，有美國神秘軍機飛抵台灣附近，並廣播宣告國際航空航行權。對此，謝日升證實，當然有其他國家軍機在台海周邊活動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播