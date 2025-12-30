中共圍台軍演》共軍東部戰區：今實彈射擊

中國解放軍東部戰區昨日無預警宣布，對台展開代號「正義使命─二〇二五」環台軍演，劃設演習範圍侵犯我國領海，更預告今日在台島周邊「實彈射擊」。（路透）

中國解放軍東部戰區昨日無預警宣布，對台展開代號「正義使命─二〇二五」環台軍演，劃設演習範圍侵犯我國領海，更預告今日在台島周邊「實彈射擊」。

賴上任後 第四度大規模對台軍演

二〇二二年八月，因應時任美國眾議院議長裴洛西訪台，中國展開首次環台軍演，至今共舉行七次環台軍演；此次也是賴清德總統上任後，中共第四度大規模對台軍演。

請繼續往下閱讀...

雙城論壇廿八日剛落幕，中國解放軍東部戰區發言人施毅昨天上午七時卅分宣布環台軍演。東部戰區隨後公告，今日將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。

施毅表示，解放軍東部戰區廿九日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、西南、東南、台島以東，組織「正義使命─二〇二五」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊。

解放軍公布演訓內容細項，包含以海空兵力實施「環台島戰備警巡」、在台海中部海空域展開「對陸機動目標打擊演練」、在台灣北部和西南海空操演「對海實彈射擊」、在台灣東部進行「對海突擊、區域制空、搜潛反潛」等科目。

施毅聲稱，本次演練旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，「這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

值得注意的是，中國對台軍演不只限制海域逼近台灣四周廿四海里鄰接區，同時限航七空域、射高「無限高」，其演練封鎖台灣重要港口的作為，引發外界關注。

此外，福建海警廿九日組織艦艇編隊，在台灣島及馬祖、烏坵附近海域展開「綜合執法巡查」。解放軍官媒「中國軍號」官方微博也發布一系列演習宣傳影像，更發布一支名為「單向透明、何以謀獨」的宣傳片，將我國本島四處軍事據點標出，並強調「看得到、也打得到」。

經圖資比對，這四處據點分別為花蓮佳山基地、高雄左營軍港及陸軍八軍團指揮部，以及緊鄰國防部博愛營區的海軍司令部。

中國國防大學教授張弛接受中媒專訪則說，對台軍演共劃設五個演訓區域，主要有三個特點：一是「收緊鎖鏈」，二是「三面圍島」；三是「關門打狗」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法