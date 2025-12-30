中共圍台軍演》駁4港遭封鎖 海巡署：派艦一對一驅離

海巡艦官兵與海軍汾陽艦協同監控中共海軍護衛艦馬鞍山號。（海巡署提供）

中國海警船一旦靠近領海基線24海里 「我們就頂出去」

解放軍東部戰區昨上午發布實施「正義使命─二〇二五」聯合軍演，中國官媒「環球時報」指稱，中國海警多艘艦船抵近封鎖基隆、台南、高雄、花蓮四港口。海巡署副署長謝慶欽表示，中共海警船沒有靠近我國港口，海巡一定會保持航道安全順暢，並已派出十四艘海巡艦艇一對一以廣播、LED燈、造浪等手段強制驅離，並協同國防部對應監控，全力捍衛主權及航道安全，請國人放心。

海巡協同軍方監控 護衛航道安全

謝慶欽昨日在國防部記者會說明，中國解放軍東部戰區發布實施聯合軍演後，海巡署同步偵獲四艘中國海警船航進我國北部、東部海域，後續增加到十四艘，包含新竹、馬祖、金門、烏坵及東沙外離島；十四艘海警船皆在我國限制水域上活動，距離領海基線廿四海里，貼著線上航行。

謝慶欽指出，海巡署立即調派艦船艇於各海域對應，周密部署十四艘艦船艇，以一對一對應方式並航監控、強制驅離，並派遣後續待命艦艇支援，同步成立應變中心，也協同國防部對應監控。

謝慶欽說，中共海警船都在我們的限制水域線上，距離領海基線廿四海里，貼著線上航行，「期間只要靠近，我們就頂出去」，最近距離雖有進到線內三海里，但我們用廣播、無線電、LED燈、造浪跟操船技巧，用各種手段來逼迫它往外航行，現在仍對峙中，我方全程掌握。

針對環球時報的說法，謝慶欽說明，目前中共海警船沒有靠近港口，海巡一定會保持航道安全順暢；海巡署廿八日就已偵獲兩艘海警船在東部海域異常停留。

謝慶欽也籲請國人放心，海巡署強調，中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對印太地區和平穩定造成衝擊，嚴重影響我國海域船舶航行安全及漁民的作業權益，海巡署將全力應對並與國防部等單位通力合作，確保海上航道的安全跟順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。

