自由日日Shoot》共軍突襲式圍台軍演 卓揆譴責：中共應停止所有演習

共軍突襲式宣布圍台軍演，行政院長卓榮泰昨痛批中共「窮兵黷武、武力恫嚇」，「嚴厲要求中共當局停止所有的演習」。（記者王藝菘攝）

中國解放軍東部戰區昨日突襲式宣布，針對台灣進行名為「正義使命-2025」的環島軍演，並於今日實施實彈射擊。行政院長卓榮泰昨痛批中共「窮兵黷武、武力恫嚇」，「嚴厲要求中共當局停止所有的演習」；卓呼籲朝野團結通過總預算以及國防特別預算，國家才有實力。

賴：不挑起爭端 堅定守護國家安全

總統賴清德也在「國防部發言人」貼文下留言表示，政府已妥為應處，請大家安心；我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們國家安全與民主自由的生活方式。

卓揆並指示海委會、海巡署協同國防部嚴密監控，並請交通部準備替代航路，確保航空器及船舶航運安全。他表示，「中華民國政府嚴厲地要求，中共當局應該停止所有的演習。窮兵黷武、武力恫嚇只會引起國人跟國際社會的不滿。其次，凡在我中華民國台灣空域、海域自由合法往來的本國及各國的航空器、船舶，中國當局都應該保證其安全，否則中國必將成為國際公敵。」

卓：認為中國有善意的幻想終將破滅

卓揆指出，中國挑在國民黨立委集體出訪及雙城論壇舉行後，刻意舉行惡意演習，證明兩件事：「一是無所不用其極地在分化我們，造成社會對立。二是無論附和其九二共識、一國兩制的任何投降式的行為，都將自取其辱，認為中國還有善意的任何幻想也終將破滅而徒勞無功。」卓揆也呼籲：「唯有團結、沒有敵人，唯有實力、才有和平。朝野一致通過中央政府總預算以及國防特別預算，國家才有實力，社會才會團結。」

