中央總預算卡關 影響嘉市鐵路高架化

藍白阻擋明年中央政府總預算，恐影響嘉義市區鐵路高架化計畫工程推動。（記者丁偉杰攝）

國民黨、民眾黨聯手阻擋明年中央政府總預算案，在嘉義市方面，將影響嘉義市區鐵路高架化計畫工程推動，嘉義縣受影響包括南靖排水、空軍第四聯隊基地排水改善、國道一號高速公路瓶頸路段改善工程及中正大學發展矽光子碩士班學位學程等「新興計畫」；立委王美惠昨疾呼，「公共建設不應淪為政治角力工具，期盼藍白以民眾權益為優先」。

王美惠：不應淪為政治角力工具

據了解，交通部超過今年度預算部分計二四八億元，倘總預算遲未通過，僅能在今年度額度範圍內動支，將影響嘉義市區鐵路高架化計畫工程推動。

不過，市府主張，嘉義市區鐵路高架化計畫工程屬「延續性計劃」，並非「新興計劃」，自二〇一七年核定後，既已開工施作，中央應以預算法第五十四條規定，依法作業、依法進行；「仙拚仙，害死猴齊天」，請中央以蒼生為念，加速地方建設，照顧人民福祉。

縣府指出，嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫，向北延伸至民雄鄉案在二〇二三年五月奉行政院核定，「民雄段」計畫今年九月動土，屬於「在建工程」，不受中央總預算案影響。

蔡易餘：新興建設將無法推動

立委蔡易餘表示，明年中央總預算若未能順利通過，只能沿用前年度既有計畫及經費，所有「新興建設」將無法推動，嘉縣受影響包括南靖排水、空軍第四聯隊基地排水改善、國道一號高速公路瓶頸路段改善工程及中正大學發展矽光子碩士班學位學程等，將因此停滯，嚴重影響地方防洪、教育與交通建設進度。

蔡易餘強調，總預算不是數字問題，而是攸關地方建設、教育、農民生計與民眾日常生活的重要基礎，呼籲藍白務實面對總預算審議，避免讓地方發展與民生政策成為政治角力的犧牲品。

