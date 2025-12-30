為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台南126項70億補助 恐延宕

    2025/12/30 05:30 記者王姝琇／台南報導
    藍白阻擋明年總預算案，台南多達126項計畫恐延宕。（台南市政府提供）

    藍白阻擋明年總預算案，台南多達126項計畫恐延宕。（台南市政府提供）

    藍白阻擋明年總預算案，連帶影響地方多項計畫。台南市長黃偉哲表示，盤點台南共一二六項中央補助計畫、約七〇億元恐遭延宕或受阻，涵蓋長照、交通、防災與公共建設等，直接衝擊市民生活與城市安全。

    財稅局統計，受影響的一二六項計畫中逾億元的重大計畫共九項，包括「氣候變遷河川、排水改善、再生水廠建置」一九．〇四億元、「提升人行安全及道路設施改善」十一．四億元、「長期照顧十年計畫三．〇計畫」十．一億元、「TPASS行政院通勤月票補助」五．一億元、「國中小老舊廁所及校舍整修」三．四億元、「二仁溪河道廢棄物清理二期」三．二億元、「全民運動、體育設施改善」三．一億元、「身心障礙及托育補助」一．五億元、「高科技廠房救災量能計畫」一億元。

    黃偉哲指出，在治水與防洪方面，台南多處低窪地區高度仰賴中央補助，推動河川整治與排水改善，一旦相關經費延宕，將影響防汛工程進度；在教育環境部分，中央補助原本用於校舍及老舊廁所整修，若經費無法如期到位，改善時程將被迫延後，直接影響孩子受教品質與師生安全。長照補助若延宕，將影響失能長者的照顧服務量能，增加家庭壓力；而TPASS通勤月票補助受阻，直接提高通勤族負擔。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播