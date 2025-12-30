台南126項70億補助 恐延宕

藍白阻擋明年總預算案，台南多達126項計畫恐延宕。（台南市政府提供）

藍白阻擋明年總預算案，連帶影響地方多項計畫。台南市長黃偉哲表示，盤點台南共一二六項中央補助計畫、約七〇億元恐遭延宕或受阻，涵蓋長照、交通、防災與公共建設等，直接衝擊市民生活與城市安全。

財稅局統計，受影響的一二六項計畫中逾億元的重大計畫共九項，包括「氣候變遷河川、排水改善、再生水廠建置」一九．〇四億元、「提升人行安全及道路設施改善」十一．四億元、「長期照顧十年計畫三．〇計畫」十．一億元、「TPASS行政院通勤月票補助」五．一億元、「國中小老舊廁所及校舍整修」三．四億元、「二仁溪河道廢棄物清理二期」三．二億元、「全民運動、體育設施改善」三．一億元、「身心障礙及托育補助」一．五億元、「高科技廠房救災量能計畫」一億元。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲指出，在治水與防洪方面，台南多處低窪地區高度仰賴中央補助，推動河川整治與排水改善，一旦相關經費延宕，將影響防汛工程進度；在教育環境部分，中央補助原本用於校舍及老舊廁所整修，若經費無法如期到位，改善時程將被迫延後，直接影響孩子受教品質與師生安全。長照補助若延宕，將影響失能長者的照顧服務量能，增加家庭壓力；而TPASS通勤月票補助受阻，直接提高通勤族負擔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法