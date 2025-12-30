李四川出戰新北市？ 鄭麗文：不至於走到初選

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

下屆新北市長選舉，台北市副市長李四川代表國民黨參選的呼聲高，國民黨主席鄭麗文昨接受專訪時指出，國民黨內的協調整合工作，不至於走到初選，大家可以放心，但也要考慮台北市副市長李四川還有任務，畢竟現在他還在台北市府上班，「你看我講得這麼白」。

黨內質疑「內定」：

透過媒體放話 不利團結

不過，鄭麗文這番話也引起人選「內定」的疑慮。有黨內人士說，初選機制尚未出爐，李四川、新北市副市長劉和然皆已表態參選，身為黨主席應該中立、客觀，藉由公開透明的程序決定人選，而非透過特定媒體放話，此舉不利於黨內團結，選民更不會接受黨主席「一人政治」、黑箱作業。

對此，身兼國民黨發言人的立委牛煦庭說，一切還是按程序為之，協調成功之後就是徵召，鄭麗文的意思是對新北的協調工作有一定把握；國民黨組發會主委李哲華也說，還是會依照程序走，讓新北市地方黨部對有意參選人先進行協調。

鄭麗文說，現任的縣市長應該以推動市政為優先，會等到明年再徵召；至於宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市、台中市需要協調整合，黨中央態度開放，黨內有黨內的程序，都在積極的協調溝通當中。

對於鄭麗文稱「新北不至於走到初選」，劉和然昨回應，身為國民黨黨員，他最重視的是「尊重機制、團結在野」，以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間，依照公開透明的程序做決定。

正忙於台北市政府總預算案審查的李四川昨天未接電話，但他過去受訪多次表達，他會按黨的機制，若有初選，他會參加；若要「藍白合」，初選出來的人還要跟民眾黨再辦一次初選，他也不排斥參與，「沒有要黃袍加身，沒有說要誰來讓」。

