中共對台軍演》鄭麗文批綠挑釁 民眾黨：有礙兩岸和平

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

共軍東部戰區昨突襲式宣布針對台灣舉行環島軍演，國民黨主席鄭麗文表示，民進黨只要下架「反核」、「台獨」兩個神主牌，兩岸馬上能看見和平的曙光，產業不用擔心缺電，馬上就有未來；民眾黨主席黃國昌則表示，對於中共在台海發動軍演，台灣民眾黨表達嚴厲譴責與抗議。

鄭麗文指出，民進黨錯誤的兩岸政策，將台灣推向兵凶戰危，賴清德總統不斷試圖去挑釁、踩紅線，毫無想要緩和兩岸關係，因為兩岸越是對立，越有利賴販賣亡國感、動員選票，因為他沒有任何的政績、人格特質讓大家喜歡，也沒有任何解決問題的能力，只有不斷地加深兩岸的恐懼，不斷地在內部找敵人，還要在野黨想方設法為和平開一扇窗，台灣有民進黨真是倒了八輩子的楣。

請繼續往下閱讀...

此外，鄭麗文規劃明年上半年完成出訪北京與華府，她昨指出，會優先去北京，因為見了中共總書記習近平後，會有重大的戰略意義與訊息。她強調，赴中只有一個條件及基礎，就是九二共識、反對台獨，過程一定公開，不可能黑箱、密室。

相較於鄭麗文集中火力批評民進黨、未譴責中國，黃國昌則表示，過去中共軍演沒發生任何積極正面的助益，只是造成兩邊對立與緊張。這次中共軍演也一樣，不會有任何積極正面效應，對於大家期待的區域穩定、兩岸和平，甚至是兩岸人民善意健康的交流，造成的只有阻礙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法