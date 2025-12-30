為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中共對台軍演》蔣：嚴厲譴責造成區域衝突升高的行為

    2025/12/30 05:30 記者何玉華、董冠怡、陳昀／台北報導
    台北市長蔣萬安表示，任何造成區域衝突升高的行為，他都予以嚴厲譴責。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安表示，任何造成區域衝突升高的行為，他都予以嚴厲譴責。（記者王藝菘攝）

    民進黨：軍演是中國送給蔣的伴手禮？

    台北市長蔣萬安前天快閃上海出席雙城論壇，致詞希望未來台灣海峽「不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮」，不料昨天中國就宣布環台軍演。蔣昨天受訪表示，嚴厲譴責任何造成區域衝突升高的行為，呼籲為政者克制，以民為本，守護人民的安全。民進黨質疑，軍演難道是中國送給蔣的伴手禮？民進黨籍市議員簡舒培也開酸，中共直接打臉蔣萬安。國民黨籍市議員詹為元則為蔣抱不平說，為兩岸和平努力付出卻被訕笑，民進黨「心中只有政治，沒有人」。

    蔣萬安表示，任何造成區域衝突升高的行為，他都予以嚴厲譴責。他的立場非常堅定而且一貫，要對話不要對峙，要和平繁榮，不要波濤呼嘯，為政者應該要克制，要以民為本，為政者的責任就是要降低風險，控管危機，守護人民的安全。

    民進黨發言人吳崢質疑，國民黨主席鄭麗文高調宣示明年上半年「以北京為優先」出訪，甚至稱見中國國家主席習近平具重大戰略意義，難道在持續阻擋國防預算後，已換到「鄭習會」門票？雙城論壇一落幕就換來軍演壓境，難道是中國送給台北市長蔣萬安的伴手禮？

    簡舒培說，她在今年四月質詢蔣萬安「全世界哪一個國家要消滅中華民國？」蔣就是不敢講出「中國」。城市交流沒有換來安全改善、軍演停止、尊重增加，只換到台北市長卑躬屈膝。

    詹為元則為蔣萬安抱不平，指蔣此行維持住對等與尊嚴，努力付出被訕笑，煽風點火的人反倒成為振振有詞的詆毀者；兩岸和平仍有賴中央跟地方政府共同合作，一起努力讓台海更穩定。

    熱門推播