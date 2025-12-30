《國民黨》謝衣鳯表態選彰縣長 胞弟謝典霖曾說沒打算選

彰化縣議長謝典霖日前曾對參選縣長的提問，表示「目前沒打算」。（民眾提供）

國民黨立委謝衣鳯前天首度表態參選彰化縣長，各界關切謝衣鳯胞弟、議長謝典霖的動向，由於謝典霖人在日本，迄今沒有回應，但日前他在出席活動場合，對於是否參選縣長表示「目前是沒打算」，要協調也是國民黨來協調，不是自己來協調。

謝典霖近一個月來動作頻頻，不只出席自己縣議員選區的活動，連彰化市、和美鎮等地的公開場合，都可見謝典霖身影，他並透過個人臉書發出多波的短影音，呈現活潑一面，影片還非常吸睛，他還自許是最佳帶貨人，歡迎在地業者或是小吃來找他推薦。

謝典霖曾公開表示，自己若未投入縣長選舉，將續留議會拚連任議長，也曾私下透露，他將在明年初公布自己最新動向與決定。不過，部分基層人士建議，謝家應先在黨內「自己辦初選」，避免外界質疑，也降低政治風險。

另外，也有藍營地方議員指出，「支持最強的人出來選」，但謝衣鳯能否出線還存變數。目前已有前彰化縣副縣長洪榮章、柯呈枋表態參選，兩人長期深耕基層，具備一定民意基礎，藍營人士直言，爭取提名不能只靠資源，更考驗整合能力，「家務事若沒處理好，再強的牌也可能變成包袱」。

