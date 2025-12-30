為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《國民黨》謝衣鳯表態選彰縣長 胞弟謝典霖曾說沒打算選

    2025/12/30 05:30 記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導
    彰化縣議長謝典霖日前曾對參選縣長的提問，表示「目前沒打算」。（民眾提供）

    彰化縣議長謝典霖日前曾對參選縣長的提問，表示「目前沒打算」。（民眾提供）

    國民黨立委謝衣鳯前天首度表態參選彰化縣長，各界關切謝衣鳯胞弟、議長謝典霖的動向，由於謝典霖人在日本，迄今沒有回應，但日前他在出席活動場合，對於是否參選縣長表示「目前是沒打算」，要協調也是國民黨來協調，不是自己來協調。

    謝典霖近一個月來動作頻頻，不只出席自己縣議員選區的活動，連彰化市、和美鎮等地的公開場合，都可見謝典霖身影，他並透過個人臉書發出多波的短影音，呈現活潑一面，影片還非常吸睛，他還自許是最佳帶貨人，歡迎在地業者或是小吃來找他推薦。

    謝典霖近期動作頻頻

    謝典霖曾公開表示，自己若未投入縣長選舉，將續留議會拚連任議長，也曾私下透露，他將在明年初公布自己最新動向與決定。不過，部分基層人士建議，謝家應先在黨內「自己辦初選」，避免外界質疑，也降低政治風險。

    另外，也有藍營地方議員指出，「支持最強的人出來選」，但謝衣鳯能否出線還存變數。目前已有前彰化縣副縣長洪榮章、柯呈枋表態參選，兩人長期深耕基層，具備一定民意基礎，藍營人士直言，爭取提名不能只靠資源，更考驗整合能力，「家務事若沒處理好，再強的牌也可能變成包袱」。

    國民黨立委謝衣鳯前天首度表態參選彰化縣長。（取自謝衣鳯臉書）

    國民黨立委謝衣鳯前天首度表態參選彰化縣長。（取自謝衣鳯臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播