《行政院明年總預算未付委》6成總預算中央挹注 中市綠批藍白「無差別攻擊」

行政院明年度的總預算立法院至今尚未付委，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，台中市明年度總預算歲入總額為一八三〇．六七億元，其中統籌分配稅款高達七四九．五五億元，中央補助也有三七二．八九億元，兩筆合計一一二二．四四億元，佔了台中市總歲入的六成一，等於是台中建設與福利經費，有超過六成是仰賴中央挹注；痛批藍白立委不付委，是對中央和各地方政府施政的「無差別攻擊」，市長盧秀燕與藍白立委承擔得起嗎？

議員憂許多政策面臨「軟硬兼失」

主計處表示，依「預算法」第五十一條，中央政府總預算案原應在會計年度開始前一個月由立法院議決，但實務上真正能如期完成的情形並不多。

從歷年中央政府總預算案立法院三讀時程來看，自一〇〇年度以來，僅有三個年度是在預算年度開始前完成審議，其餘都是延到當年一月中下旬才完成，皆未影響中央對地方補助預算的正常執行。

周永鴻強調，若總預算持續卡關，明年台中許多政策將會面臨「軟硬兼失」的慘況，在軟體福利方面，如育兒津貼、長照服務升級、租屋補貼、學童營養午餐補助，以及通勤族最依賴的TPASS交通月票都受到波及。

主計處︰未影響補助預算執行

周永鴻更指出，在「硬體建設」包含興建中的捷運藍線、捷運機場橘線與紅線崇德豐原線可行性研究、公車營運補助、學校軟硬體改善、污水下水道興建、防洪治水工程、文資修復等都將無以為繼。

主計處表示，依「預算法」第五十四條規定，若總預算案未能在法定期限內完成審議，新興資本支出及新增計畫，須等到當年度預算完成審議後，才能動支；至於非新興資本支出及非新增計畫，則可依既有核准的原訂計畫，或上年度執行數，審慎查核後，才能動用。

