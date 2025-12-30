《國民黨》江啟臣、楊瓊瓔爭取參選中市長 近日啟動協調

立委楊瓊尊重黨中央的規劃，強調自己一步一腳印，依照既定的節奏，持續在基層傾聽民意、解決問題。（取自楊瓊瓔臉書）

國民黨主席鄭麗文昨接受媒體專訪時表示，明年將徵召台北市副市長李四川參選新北市長，台中市長之爭，民進黨早就確定由立委何欣純出馬參選，國民黨則出現兩個太陽，立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔都宣布參選，國民黨至今尚未啟動協調，是否國民黨也將採取徵召模式？國民黨台中市黨部主委蘇柏興昨表示，近日將啟動協調，至於是否徵召？「要問黨主席」。

台中市長選舉，民進黨早就確定由立委何欣純參選，但國民黨立委楊瓊瓔及立法院副院長江啟臣先後宣布參選台中市長，國民黨之前宣稱將協調，協調不成再舉辦初選。

徵召與否要問黨主席

江啟臣辦公室發言人王昱翔表示，國民黨人選未定，基層現在非常焦慮，希望黨部能儘快啟動協調，江副院長最近持續勤跑基層，繼在太平舉辦親子活動，目前還在規劃其他場次，以拉近與選民之間的距離。

協調不成恐舉辦初選

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益則表示，徵召是江個人想法，楊瓊瓔委員將尊重黨中央的規劃，台中市長是否採取徵召？是假設性問題，不予評論。強調楊立委自卅多年前參選省議員起，即時時備戰選舉，若非縣市合併，十六年前已參選台中縣長，目前除勤跑基層外，也在規劃施政白皮書，全力以赴參選台中市長。

國民黨台中市黨部主委蘇柏興針對藍營台中市長人選是否採徵召方式？強調「要問黨主席」。他表示，近期將會進行協調，希望台中市長人選早日出爐。

台中市長選舉，國民黨部分，立法院副院長江啟臣宣布參選，最近持續勤跑基層。（取自江啟臣臉書）

