雙城論壇互贈禮 蔣萬安送錫盤 龔正回瓷瓶

上海市長龔正以《玉蘭綻放．堅如磐石》藝術瓷瓶回贈。 （北市府提供）

台北市長蔣萬安昨至上海出席雙城論壇，雙方依慣例互贈禮，蔣萬安送「雙城共榮．北捷紀念錫盤」，象徵兩市交流已如捷運路網密不可分且穩定，也取「錫（惜）福、惜情」之意；此外，也準備台北市東門、南門、西門、北門各地美食小點，贈送給上海友人；上海市長龔正則以《玉蘭綻放．堅如磐石》藝術瓷瓶回贈。

北市府表示，蔣萬安始終秉持「雙城好、兩岸好」理念，這份主禮不僅是紀念，更象徵兩市交流已如捷運路網般，密不可分、穩定前行。錫是極為穩定的金屬，紀念盤特別選用純錫打造，象徵雙城的友誼「彌久常新」，也取「錫（惜）福、惜情」之意。

盤面上鏤刻了台北跨越百年的城市天際線與捷運地標，從古樸的「龍山寺、北門」到現代的「台北一〇一、大巨蛋」等，呈現了歷史與現代、城市治理與韌性、市民生活與文化的三重對話；錫盤中央鏤刻「2025雙城論壇—雙城好 兩岸好」字樣，映證雙方排除萬難、共促交流的歷史時刻。

上海方面介紹，玉蘭象徵高潔與柔美，磐石寓意堅定與永恆，二者相映成趣，寄意兩市人民的情誼潔如玉蘭、堅如磐石。磐石堅以築橋，玉蘭飄如絲帶，瓷瓶如同一座文化橋梁與情感紐帶，聯結上海與台北兩市攜手共進、砥礪前行。

北市府致贈特製錫盤給上海市政府。 （北市府提供）

