黑腳企鵝交換 上海小貓熊估明年2月抵台

上海動物園將有一對小貓熊到台灣。（記者甘孟霖攝）

兩者屬瀕危動物 小貓熊一公一母為幼年階段 將由北市命名

雙城論壇主論壇昨登場，去年雙方簽訂合作備忘錄（MOU），台北市立動物園將以兩隻黑腳企鵝，與上海動物園交換一對小貓熊。台北市副市長林奕華昨下午也參訪上海動物園，看看未來將交換的黑腳企鵝環境，以及兩隻上海小貓熊，小貓熊圓滾滾毛茸茸的萌樣，也讓許多隨團人員驚呼好可愛！而過去，台北市立動物園也曾獲贈四川知名大貓熊「團團」、「圓圓」，後回贈一對台灣野山羊及梅花鹿進行異地保育作為互惠。副市長林奕華受訪時表示，希望一切順利，明年二月小貓熊能來到台北動物園，再由台北市命名；議長戴錫欽則呼籲，希望讓市民也能參與命名。

雙城論壇主論壇登場 去年雙方即已簽訂MOU

昨上午雙城論壇主論壇登場，會中並簽署水治理和職能培訓交流MOU；主論壇結束後，市長蔣萬安下午簡單至分論壇致意後，就搭乘班機返台。林奕華則繼續帶領主團進行參訪，下午來到上海動物園，先看看黑腳企鵝未來將生活的環境，而上海動物園也是全中國擁有最大黑腳企鵝種群的動物園。

為了避免兩動物基因窄化 台北送出黑腳企鵝

接著訪團也到小貓熊區，上海動物園介紹，這次將交換的小貓熊為一公一母，雄性二〇二三年出生，雌性二〇二四年出生，現在都還是幼年階段，約要到四、五歲以後才達到性成熟，並提醒，小貓熊較敏感，對陌生環境要慢慢熟悉。林奕華表示，黑腳企鵝環境相當良好，兩市在二〇一七年已簽訂保育合作方案，但過去比較是作法上的交流，這次黑腳企鵝、小貓熊，兩者都是瀕危動物，交換是為避免基因窄化。

簽署水治理和職能培訓交流 取經演唱會經濟

林奕華並總結此次雙城論壇指出，時間雖短但很豐富，一下飛機就去看市域機場線，台北捷運也六線齊發，再到梅賽德斯奔馳文化中心，對台北市未來發展演唱會經濟非常重要；中山醫院AI醫療，也落實蔣萬安在主論壇提到，AI應用還是回到以人為本。

她提及，廿七日上海、台北晚宴賓主盡歡，讓蔣市府第三年雙城交流順利，也就彼此未來繼續進行交流有很多討論；昨主論壇也簽署了MOU，包括水治理是副市長李四川今年三月帶團來考察，職能培訓交流則是今年七月由她帶團考察，都是雙方未來會長久合作部分，希望接下來動物交換能順利在明年完成。

戴錫欽說，這次雙城雖然交流時間很短，但不影響其扎實以及互惠程度，在緊湊的行程中繼續深化雙城互惠治理的經驗交流，希望這樣優質的論壇繼續舉辦。

