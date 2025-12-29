日媒揭中國介選造「韓流」 韓斥抹紅：轉移執政不力

2018年韓國瑜以黑馬之姿當選高雄市長，掀起一股「韓流」。（資料照）

日本「讀賣新聞」報導揭露，解放軍與北京沃民高新科技合作，疑似欲透過建立輿情分析系統，干擾二〇一八年選舉，幫助當時為高雄市長候選人的韓國瑜當選高雄市長，對話中還暗示已準備二千萬人民幣（約新台幣九千萬元）為資金。韓國瑜昨反駁「抹紅、抹黑、抹臭」，既廉價又拙劣，卻是轉移執政不力的好方法。國民黨主席鄭麗文也說，台灣就有很多厲害的公司，可以做出這類東西，不需要在那邊裝神弄鬼、帶風向。

鄭麗文：裝神弄鬼

「讀賣新聞」報導揭露中國透過訊息操弄介入台灣選舉的具體證據，報導引述在暗網流傳的解放軍內部會議錄音，首度證實解放軍核心技術單位「五十六所」在二〇一八年台灣選舉中扮演幕後推手。錄音顯示，軍方撥款二千萬人民幣，利用運算資源配合沃民公司的「輿情分析系統」，目標是精準預測並操縱二〇一八年底的台灣選情。五十六所的丁姓處長還在錄音中誇口，他成功預判了韓國瑜勝選，並計畫在二〇二〇年總統大選進一步擴大干預。

韓國瑜對此表示，從向澳洲政府自首的王立強間諜案、到向心夫妻涉國安案遭限制出境，以及這兩天新聞影射過的共諜人物，根本完全不認識。若真有中共介入選舉，今日主政者怎會是當今聖上？台灣的民主是人民一票一票親自投出來的決定，二千萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志，太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主。

鄭麗文也說，一個來路不明的錄音，沒有任何證據，就可以如此大張旗鼓的帶風向、做認知作戰，背後的用心非常歹毒；現在人工智慧（AI）大數據非常發達，台灣就有很多厲害的公司，可以做出這類東西，還有民進黨長期簽約合作的廠商，不需要裝神弄鬼、帶風向，扣紅帽子。

