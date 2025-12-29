總預算案仍卡關立法院》明年新興計畫 將影響地方637億

明年度中央政府總預算案，立院迄今未付委審議。（資料照）

明年度中央政府總預算案至今仍卡關立法院，尚未付委審查。根據主計總處統計，新興計畫中地方受益六三七億元將受到影響，其中包括財政補助、治水計畫，以及高雄大林蒲遷村計畫等，牽連甚廣。民進黨縣市長參選人呼籲藍白速審總預算，讓政府運作回歸正軌；藍白縣市長參選人則說，只要政院願意依法編列軍公教加薪等相關法案，立院一定馬上展開預算審查程序。

主計總處指出，明年度總預算未審議通過不得動支二九九二億元，其中，新興計畫一〇一七億元不得辦理，包括中央自辦部分三八〇億元、地方受益部分六三七億元（含地方補助款五〇七億元），其中直轄市及縣市財政均衡補助三二一億元，中央將無法協助整體獲配金額低於今年度的地方政府，影響地方財務調度能力，另包括治水預算、TPASS、生育補助、大林蒲一．一萬戶遷村等計畫都受影響。

將代表民進黨出戰台中市長的民進黨立委何欣純表示，台中市獲補助近七十億元長照經費，但總預算案至今尚未排審，若持續卡關，不僅影響政策銜接，也會讓第一線照服人力與被照顧家庭無所適從，呼籲藍白陣營盡速排案、讓預算過關。

蘇巧慧：不分藍綠都將會受衝擊

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，若總預算無法審議通過，不僅中央各項政策、新興計畫無法執行，各縣市政府的重大建設，不分藍綠都將同樣受到衝擊，到時候直接受損的會是全國人民的權益，更打臉國民黨表示新會期將「顧民生」的承諾。

代表民進黨挑戰嘉義市長的立委王美惠表示，嘉義市鐵路高架化工程是攸關市區交通發展與市民安全的重要建設，若總預算未能過關，工程將受延宕，公共建設不應淪為政治角力的工具。

爭取代表民進黨競選高雄市長的立委賴瑞隆指出，審查預算是立法院的職責，中央政府總預算早該審查完畢，卻被惡意杯葛四個月，這不是正常的國會。

藍營：政院依法編預算 馬上審查

對於民進黨立委的批評，國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩昨表示，只要政院願意依法編列軍公教加薪等相關法案，立院一定馬上展開預算審查程序。國民黨立委、台南市長參選人謝龍介也說，總統公布的法律，行政院只要依法編列，立刻可以開始預算審查。

民眾黨立委、嘉義市長被提名人張啓楷也說，總預算只要行政院依法趕快編足軍人加薪和警消退休金，早可審查，王美惠是不懂總預算還是故意錯誤導果為因？

