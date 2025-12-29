為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    喊話在野黨 賴：不妨選舉訴諸民意

    2025/12/29 05:30 記者陳昀／台北報導
    賴清德喊話在野黨，如果認為民進黨沒有道理，可以訴諸民意。（圖擷取自YouTube話時代人物）

    中央政府總預算至今沒辦法排審，賴清德總統在昨晚播出的電視專訪批評，在野黨言必稱支持總預算、國防預算，卻不願付委，這有違常理，他也喊話在野黨，國家只有一個，選舉將屆，不妨在民主程序上競爭，讓人民做決定，「而不是用立院多數、用議事程序來杯葛」；他更直言，在野黨擁抱中國國家主席習近平，卻彈劾台灣民選總統，令人費解。

    勿用議事程序來杯葛

    被問到在野黨至今不審總預算，賴清德直言，他覺得很難理解，在野黨言必稱支持中央政府總預算，可是不願意付委，言必稱支持國防預算，也不願意付委，這有違常理。根據司法院四九九號釋憲文，民主政治就是少數服從多數，但多數要尊重少數。尊重就是會一定要開，不能不開委員會、預算不進入討論，要讓少數人可以去開會、去提案、去討論、去參與表決，但在野黨都不願意，程序不正義，很可惜。

    賴清德說，他在立法院十二年，多數時間都擔任黨團幹部，當時立法院長王金平是國民黨籍，但就是照憲政程序來，不可能隨隨便便逕付二讀，因為立法院是委員會中心主義，王院長主持朝野協商時，無論朝野立委的提案，除了希望建請行政院支持外，假設在委員會審查沒有共同意見，王院長在二、三讀前也會主持朝野協商不只一次，甚至討論一、兩個會期。

    賴清德直言，這一兩年有太多社會爭議性法律，國民黨就強行逕付二讀、未經委員會審查，這是違反民主程序的。軍購案、總預算，連審查都不願意審查，希望在野黨了解，國家只有一個，不妨在民主程序上競爭，讓人民做決定，明年底選舉就來了、二〇二八總統選舉又要開始討論了，如果認為民進黨沒有道理，可以訴諸民意，而不是用立院多數、用議事程序來杯葛。

    擁抱習卻彈劾台灣總統

    如何看待藍白提出總統彈劾案的用意？賴清德直言，國民黨跟民眾黨的在野黨聯盟令人費解，他們公開讚賞俄羅斯總統普廷不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選的總統，對此社會自有公評。

